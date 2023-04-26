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Рада Федерації РФ
Рада Федерації РФФото: AFP/Getty Images
ПолітикаРосійська Федерація

Рада Федерації РФ схвалила довічне покарання за "держзраду"

Максим Сидоржевський
40 хв. тому

За "державну зраду" у Росії тепер можуть кинути за ґрати довічно. Також посилюється покарання й за інші діяння.

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Рада Федерації РФ на засіданні в середу, 26 квітня, схвалила закон, що посилює кримінальну відповідальність за "державну зраду", "диверсії", "тероризм" і встановлює покарання за сприяння виконанню рішень міжнародних організацій, у яких РФ не бере участі, або іноземних державних органів.

Закон запроваджує як максимальне покарання за "державну зраду" довічне позбавлення волі.

Крім того, зокрема, збільшується з 15 до 20 років максимальний термін ув'язнення за "тероризм" і "диверсії". Піднімається також мінімальний поріг покарання за "акт міжнародного тероризму" - тепер за це загрожуватиме від 12 років і аж до довічного (зараз - від 10 років).

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Наприкінці грудня минулого року президент Росії Володимир Путін підписав закон про встановлення кримінальної відповідальності за різні форми причетності до "диверсійної діяльності" в РФ. Зміни до російського Кримінального кодексу, зафіксовані в цьому законі, передбачають, що "за схиляння, вербування або інше втягнення у диверсійну діяльність, а так само фінансування диверсії загрожуватиме позбавлення волі аж до довічного".

25 березня цього року у Білорусі набули чинності поправки до кодексів про кримінальну відповідальність, що передбачають смертну кару для чиновників і військовослужбовців за "державну зраду", а також кримінальну відповідальність за "пропаганду тероризму" і "дискредитацію армії".

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