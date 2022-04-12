Покарання за інакомислення: як у РФ переслідують противників війни в Україні
У Росії переслідують противників війни в Україні. Жителі міст повідомляють про численні затримання за будь-які прояви антивоєнних настроїв. Що відбувається в Татарстані - у DW.
Антивоєнний протест у Санкт-Петербурзі, 2 березня 2022
Нове законодавство про "дискредитацію російських збройних сил" діє трохи більше місяця. За цей час суди по всій Росії розглянули понад 300 справ. Порушено щонайменше 21 кримінальну справу. У деяких випадках фігуранти справ закликали до миру і просили зупинити кровопролиття, в інших - взагалі мовчали.
Мир, війна та дискредитація армії
"Поруч із моїм місцем роботи розташований відділок поліції, повз нього треба пройти. Це я й робив останні півтора роки, і за цей час ніхто з поліцейських мною не цікавився. Так це було і весь той місяць, що я ношу зелену стрічку на рюкзаку", - розповідає житель Казані Олексій (ім'я змінено на прохання співрозмовника. - Ред.).
Після вторгнення РФ в Україну активісти з різних російських міст почали проводити мирну акцію "Зелена стрічка". Її учасники розвішують у громадських місцях стрічки зеленого кольору, а також носять їх як так званий "мовчазний протест" проти війни. Олексія затримали на одній із центральних вулиць Казані за носіння такої стрічки на рюкзаку. Він каже, що повісив її на знак солідарності у боротьбі з раком нирок. Але при цьому не приховує, що не підтримує вторгнення Росії в Україну.
Антивоєнна акція протесту у Москві, 24 лютого 2022
"У відділку поліції я був очевидцем дуже цікавої сцени. Начальник постійно з кимось телефонував і уточнював, що мені взагалі пред'явити. Спочатку вони склали один варіант протоколу, потім - інший, потім - знову переписали", - згадує Олексій. У результаті його звинуватили у підриві довіри до збройних сил "у присутності громадян". "При собі мав рюкзак чорного кольору, на лівій лямці якого було прив'язано зелену атласну стрічку, що символізує несанкціоновану акцію у формі протесту", - записано в протоколі.
Кількома днями раніше в Казані затримали ще двох людей - Азата Сабірова та Ірину Бадертдінову. Вони змінювали цінники у магазинах: замість назви продукту ставили повідомлення про війну в Україні. Наприклад, під полицею з кавою з'явився цінник із написом "Російська армія розбомбила художню школу в Маріуполі. Близько 400 людей ховалися в ній від обстрілу". Обом затриманим інкримінують "підрив довіри до збройних сил РФ". У їхніх справах, як і у справі Олексія, судові засідання не відбулися. До оголошення рішення вони відмовилися від спілкування з журналістами.
Тим часом жителі Казані повідомляють про затримання на вулицях, що почастішали останніми днями. За словами одного з городян, який побажав зберегти анонімність, його зупинили за носіння синього шарфа та жовтої куртки. Ще одна мешканка міста повідомила про затримання за розклеювання антивоєнних листівок у громадських туалетах. Іншого казанця затримали, коли він ніс сухоцвіти синього та жовтого кольорів.
"На початку війни я вийшов на пікет, і до мене підійшли двоє поліцейських, у нас тоді почалася розмова. Вони мене не розуміли, я не розумів їх, але спроб переконати в них не було. Коли я опинився у відділку через пару тижнів, жодних таких розмов вже не було, вони спокійно оформляли протокол, задоволені, що отримають за це якусь премію, вони всі підтримують, навіть у розмовах між собою ніхто з них не вимовляє слово "війна", всі називають це "спецоперацією", - ділиться один із учасників антивоєнного протесту.
До початку затримань за адміністративною статтею у Казані у журналістів, активістів, а також студентів місцевих ВНЗ пройшли три хвилі обшуків - 6, 17 та 25 березня. Багато хто після них повідомляв про насильство поліцейських. "Під час обшуку були жахливі образи, приниження, погрози, удари по голові та спині, наручники та поза на колінах усі 3-4 години. За спробу розігнутися тиснули на голову, ставили на спину коліно. Погрожували, якщо не скажу, де телефон, роздягнути догола мою матір. Їй 69 років", - так описав обшук у нього казанський активіст Андрій Бояршинов. Цю записку він передав журналістам, копія тексту є у розпорядженні редакції. Згодом Бояршинова за публікацію двох постів у Telegram-каналі та чаті "Протестна Казань" звинуватили у публічних закликах до терористичної діяльності (ч. 2 ст. 205.2 КК РФ). Наразі активіст перебуває у слідчому ізоляторі (СІЗО), своєї провини він не визнає.
Затримання учасників антивоєнної демонстрації у Санкт-Петербурзі, 2 березня 2022
Ще трьох казанців - Марину Іонову, Тимура Тухватулліна та Руслана Терентьєва - після обшуків підозрюють в організації масових заворушень (ч. 1.1 ст. 212 КК РФ). Ця справа також стосується повідомлення в Telegram-чаті "Протестна Казань". Користувач під ніком "Міккі Маус" опублікував текст, де закликав до насильства на протестах. Зараз цього допису в чаті немає, а Іонова, Тухватуллін та Терентьєв залишаються на свободі. Активісти та їхні адвокати вважають справу сфабрикованою. "Наскільки реальні всі ці повідомлення та пости, сказати не можу. Я бачив тільки скріншот, але де його зроблено - теж незрозуміло", - зазначає адвокат Тимура Тухватулліна Руслан Ігнатьєв.
Подібні історії розповідають мешканці різних регіонів Росії - від Калінінграда до Магадана. Розклеювання антивоєнних листівок, малювання графіті, носіння одягу квітів українського прапора - все це, на думку силовиків та суддів, дискредитує російську армію.
"Подібні переслідування справді носять масовий характер. Людей, які часто й голосніше за інших виступають проти військової операції, включають у різних статусах у вже порушені кримінальні справи. Звичайно, все це робиться з однією єдиною метою - залякати. Силовики думають, що, проводячи обшуки, притягуючи людей до відповідальності, їх можна змусити замовкнути, - коментує ситуацію правозахисниця Ельза Нісанбекова.
Найчастіше визнаних винними у "діях, вкладених у дискредитацію застосування" російської армії (ст. 20.3.3. КоАП), штрафують. Але того, хто протягом року з моменту оплати штрафу вчинить таке правопорушення, можуть притягнути вже до кримінальної відповідальності.
Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Економіка падає, інфляція зростає
Розпочавши війну проти України, президент Росії зіштовхнувся із запровадженими західним світом жорсткими обмежувальними заходами, що руйнують економіку Росії та різко знижують рівень життя росіян. Рейтингове агентство Fitch прогнозує, що внаслідок вторгнення в Україну російська економіка скоротиться у 2022 році на 8 відсотків, а рівень інфляції сягне 18 відсотків.
Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Велика сімка заморозила резерви ЦБ РФ
Міжнародні резерви Центробанку Росії станом на 18 лютого 2022 року становили 643,2 мільярдів доларів США. У результаті санкцій країн Великої сімки (G7) заморозили близько половини золотовалютних резервів ЦБ РФ приблизно на 300 мільярдів доларів.
Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Кредитні картки перестають працювати за кордоном
Міжнародні кредитні системи Mastercard, Visa, American Express та японська JCB призупинили діяльність у Росії. За їхніми картками, випущеними російськими банками, стало неможливо розплачуватись за кордоном, а також оплачувати покупки в іноземних онлайн-магазинах та сервісах. Усередині Росії картки Visa і Mastercard працюватимуть, поки не спливе термін їхньої дії.
Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Перекази валюти з Росії стали неможливими
Платіжні системи Western Union та PayPal припинили діяльність у Росії. Те ж саме стосується їхніх прямих конкурентів Wise і Remitly. А в PayPal також заявили, що "з початку вторгнення допомогли зібрати понад 150 мільйонів доларів для благодійних організацій, які підтримують зусилля щодо ліквідації наслідків війни в Україні".
Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Заборона на ввезення в РФ банкнот доларів та євро
Євросоюз та США заборонили ввозити до Росії готівкові євро та долари. Обмеження поширюються на "продаж, постачання, передачу та експорт банкнот до Росії або будь-якій фізичній або юридичній особі, організації або органу в Росії". Під дію заборони потрапляють уряд та Центробанк РФ.
Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Часткове відключення від SWIFT
ЄС та США відключили низку банків РФ від міжнародної банківської системи SWIFT. Вона обслуговує близько 11 тисяч установ із більш ніж 200 країн світу. SWIFT не здійснює переказів і не зберігає кошти, але дозволяє банкам надсилати та отримувати інформацію про фінансові операції у безпечній формі. Єдиними у світі прикладами повного відключення від SWIFT є Іран та КНДР.
Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Заборона на постачання нафти, газу та вугілля з Росії
США ухвалили рішення заборонити поставки нафти, газу та вугілля з Росії. До цього заходу приєдналися Австралія та Канада. Про бажання повністю відмовитися від імпорту нафти та нафтопродуктів з РФ до кінця 2022 року оголосила влада Великобританії, Німеччини та Польщі. Євросоюз планує повністю відмовитися від імпорту російських енергоносіїв до 2030 року.
Санкції: що втратить Росія через війну проти України
E.ON відмовився купувати газ у Росії
Найбільший енергетичний концерн Німеччини на тлі війни проти України заявив про припинення закупівель природного газу у російських компаній. Водночас концерн не планує продавати свою частку обсягом 15,5 відсотка в газопроводі "Північний потік-1", яким газ з РФ поставляється до Європи вже понад 10 років.
Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Найбільші нафтові компанії припинили закуповувати нафту у Росії
Найбільші транснаціональні нафтогазові компанії - TotalEnergies, Shell, BP - відмовляються купувати нафту в Росії після завершення термінових контрактів. При цьому в TotalEnergies заявили, що надалі постачатимуть до Європи скраплений природний газ із російського заводу "Ямал СПГ" доти, доки уряди Європи вважають, що російський газ потрібен.
Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Закрите небо для літаків із РФ
Країни Євросоюзу, Албанія, Норвегія, Великобританія, Канада, США та інші держави закрили свій повітряний простір для російських літаків. Заборона поширюється на будь-які повітряні судна, експлуатовані авіаперевізниками з РФ, а також ті, що перебувають у власності російських фізичних чи юридичних осіб.
Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Лайнери Airbus, Boeing та Embraer не обслуговуватимуться
Авіаконцерни Airbus і Boeing, а також бразильський авіавиробник Embraer припинили постачання запчастин та підтримку російських авіакомпаній. У Росії станом на сьогодні експлуатують загалом 332 літаки Boeing, 304 літаки Airbus, що становить близько двох третин російського авіапарку. Компанія S7 використовує 17 лайнерів Embraer.
Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Superjet 100 може залишитися на землі
Російсько-французька компанія PowerJet, що випускає двигуни SaM146 для літака Superjet 100, оголосила про зупинення своїх контрактних зобов'язань у зв'язку із санкціями щодо авіаційного сектора РФ. Компанія повністю припиняє постачання запчастин для SaM146, техпідтримку та ремонт двигунів, включаючи повернення раніше відремонтованих, а також надання їх у лізинг.
Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Лізингові літаки необхідно повернути
У Росії у лізингу перебувають майже 780 літаків, у тому числі 515 іноземних. Згідно з рішенням ЄС, їх усі потрібно було повернути компаніям до 28 лютого. Крім того, Бермудські острови, де розташована більшість лізингових компаній, вже анулювали льотні сертифікати всіх зареєстрованих там літаків, що унеможливлює їхні польоти поза межами повітряного простору Росії.
Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Морські вантажні перевезення для РФ залишилися в минулому
П'ять із шести найбільших контейнерних судноплавних компаній світу - Maersk, MSC, CMA CGM, Hapag-Lloyd та Ocean Network Express - призупинили всі контейнерні перевезення до Росії, за винятком основних продуктів харчування, медикаментів та гуманітарної допомоги. Китайська COSCO поки що продовжує працювати з Росією.
Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Порти закриваються для російських суден
Великобританія заборонила експорт морського та навігаційного обладнання до Росії. Крім того, країна закрила свої морські порти для суден, пов'язаних із РФ. Вони зможуть заходити в порт лише у разі аварії, а також за безпосередньої загрози життю членів екіпажу або навколишнього середовища. До цього заходу приєдналися Канада, Норвегія та литовський порт Клайпеда.
Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Заборонено торгівлю деревиною
На прохання України Лісова опікунська рада (FSС) заборонила торгівлю сертифікованою деревиною з Росії та Білорусії. Після цього рішення від використання у своєму виробництві російської деревини відмовилися окремі компанії, серед яких IKEA, Metsa Group, Store Enso.
Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Автоконцерни відмовляються від роботи у Росії
Виробники автомобілів Ford, General Motors, Jaguar, Volvo, Renault, Honda, Porsche, BMW, Land Rover, Mercedes-Benz та Citroen призупинили всі продажі та операції в Росії. Про припинення всього постачання та виробництва на своїх заводах в Росії оголосили Toyota і концерн Volkswagen, який володіє марками машин Volkswagen, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley та Ducati.
Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Російські нафтовидобувачі можуть залишитися без обладнання
"Велика четвірка" нафтосервісних компаній - Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes та Weatherford - призупинили роботу в Росії. Вони виробляють обладнання для буріння свердловин та обслуговують нафтопроводи. У Росії клієнтами цих компаній були "ЛУКОЙЛ", "Газпромнефть", "Роснефть" та інші.
Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Дефіцит косметичних засобів
Група компаній Johnson & Johnson, найбільший світовий виробник товарів для здоров'я та догляду за тілом, спочатку заявила про тимчасове припинення реклами, інвестицій та клінічних досліджень на території Росії, а пізніше і про повну зупинку постачання своєї продукції до РФ.