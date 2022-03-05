У Росії на акціях проти війни з Україною затримано більше тисячі людей - правозахисники

У багатьох російських містах у неділю, 6 березня, відбуваються акції протесту проти вторгнення Росії на територію України. За останніми даними, затримано вже близько однієї тисячі людей у 29 містах, повідомляє правозахисний інформаційний проект "ОВД-Інфо".

У Хабаровську люди стали живим ланцюгом і спробували влаштувати ходу, після чого поліція почала затримання. В Іркутську присутні пішли маршем з піснею "Нехай завжди буде сонце", після чого почалися затримання. В одному тільки Новосибірську поліція затримала майже 260 осіб, у тому числі журналістів. В містах Єкатеринбурзі затримано 202 особи, у Тюмені - 121. Повідомляється також про протестні акції та пікети в Томську, Пермі, Єкатеринбурзі та багатьох інших містах.

Тим часом починаються акції і в центральних регіонах Росії. У Санкт-Петербурзі художники вийшли на вулицю і почали писати картини, використовуючи кольори українського прапора. Співробітники ОМОНу чергують біля Гостинного двору. Автобуси для затриманих стоять на вулиці Думській.

Масова протестна акція у Москві

Масова акція протесту також очікується 6 березня у Москві. За повідомленнями користувачів соцмереж, на Манежній площі чергують понад 20 автобусів поліції. Поліцейські вибірково перевіряють у перехожих документи та вміст сумок. Червону площу закрито на вхід.

Антивоєнний мітинг у Казахстані

Мітинг проти російського вторгнення в Україну відбувається у неділю і у найбільшому місті Казахстану Алмати. За словами журналістів, у сквері зібралося кілька тисяч людей з плакатами "Ні війні", "Руки геть від України", "Stop Putler". Майже всі прийшли на мітинг з українськими прапорами. Люди вигукували гасло "Путін капут!" Поліція не розганяла протестної акції, оскільки вона була погоджена з владою.

Казахстан заявив про нейтралітет у війні РФ в Україні та виступає за її припинення шляхом переговорів.

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