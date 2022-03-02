Втрати РФ в Україні: Київ і Москва називають суттєво різну кількість загиблих

Президент України Зеленський назвав війну, яку розв'язала Росія проти України, для українців - "вітчизняною". "Росіяни не забудуть цю вітчизняну війну. Так, для нас, українців, це вітчизняна війна", - наголосив він у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у Facebook у ніч проти четверга, 3 березня.
Зеленський розповів, що за один тиждень (війни, яку Росія розв'язала проти України 24 лютого. - Ред.) в Україні "вбито майже 9 тисяч росіян". "На Миколаївському напрямку росіяни десятками гвинтокрилів забирають своїх "двохсотих" і "трьохсотих" 19-ти та 20-ти років", - зазначив Зеленський. Він додав, що відновити мир треба якнайшвидше, і нагадав про переговори, які проводяться делегаціями України та Росії.
Москва дає інші оцінки втрат РФ
Між тим увечері 2 березня міністерство оборони РФ заявило, що після військового вторгнення в Україну загинули 498 військовослужбовців РФ, ще 1597 дістали поранень. Раніше відомство не повідомляло конкретних даних.
Нагадаємо 1 березня влада низки регіонів Росії повідомила про загибель російських військовослужбовців в Україні та назвала їх поіменно.
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Автор: Микола Пермяков