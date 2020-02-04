 РФ закриває представництва німецьких фондів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2022

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Новини

РФ закриває представництва німецьких фондів

Мін'юст звинуватив представництва низки німецьких фондів, а також Amnesty International та Human Rights Watch, що діють у Росії, в порушенні законодавства РФ.

Міністерство юстиції РФ

Міністерство юстиції РФ

Міністерство юстиції РФ у п'ятницю, 8 квітня, виключило з реєстру філій та представництв міжнародних організацій та іноземних некомерційних організацій 15 таких відділень. Серед них - філії американського Фонду Карнегі за міжнародний світ, правозахисних організацій Amnesty International та Human Rights Watch.

Постраждали і німецькі НКО

Крім того, рішення мін'юсту заторкне низку представництв німецьких НКО. З переліку виключені філія фонду Фрідріха Науманна за свободу, філія фонду імені Фрідріха Еберта та його представництво у Санкт-Петербурзі, представництво фонду імені Конрада Аденауера, філія фонду імені Ганнса Зайделя, філія фонду імені Рози Люксембурґ, філія фонду імені Генріхаелля -Дослідницької спільноти (DFG).

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Аналогічна доля спіткала представництво швейцарського фонду "Ага Хана", представництво польської асоціації "Вспульнота Польська", а також представництво американського Інституту міжнародної освіти.

Російське відомство пояснило свою позицію "виявленими порушеннями" законодавства. Німецька сторона на момент публікації DW не прокоментувала рішення Москви.

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