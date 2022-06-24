 У Росії місцевій владі бракує грошей на похорони загиблих в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2022

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Новини

У Росії місцевій владі бракує грошей на похорони загиблих в Україні

У маленьких містах адміністрації закуповують сотні хрестів та вінків. Ці відомості суперечать пропагандистським заявам про те, що Росія нібито майже перестала зазнавати втрат в Україні.

Підбитий російський танк у Київській області України

Підбитий російський танк у Київській області України

У Росії на тлі заяв про те, що російські війська майже перестали зазнавати втрат у війні РФ проти України, місцева влада нарікає на брак грошей для організації поховань вбитих земляків-військовослужбовців. Навіть у маленьких містах закуповуються сотні хрестів, вінків та табличок, повідомив у п'ятницю, 24 червня, російський Telegram-канал "Можем объяснить" з посиланням на аналіз держзакупівель.

Як зазначається в повідомленні, похорони солдатів з бідних сімей або військових, що особливо відзначилися, перебирають на себе міська і районна влади, при цьому навіть у невеликих населених пунктах Росії перелік закуплених предметів ритуалу йде на сотні.

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Сотні похоронних комплектів

Так, у місті Лабитнангі з чисельністю населення 26 тисяч осіб закуплено 110 хрестів, у Ханти-Мансійську (населення 97 тисяч) - 230 надгробних конструкцій, у Сєвєродвінську (190 тисяч жителів) - 200 хрестів, у Пермі (більше мільйона жителів) - 970. У анексованому Росією місті Сімферополь лише одним лотом закуплено одразу тисячу комплектів для похорону, а в невеликому селищі Анніно під Воронежем (три тисячі жителів) - 200.

Це далеко не всі витрати, оскільки влада також масово закуповує місця на цвинтарях для загиблих військових, зазначає портал.

Міністерство оборони РФ офіційно повідомляло про втрати у війні в Україні лише двічі - 2 березня (498 загиблих та 1597 поранених) та 25 березня (1351 загиблий, 3825 поранених). Голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов 1 червня заявив, що Росія "практично перестала" втрачати військових, змінивши підхід до ведення бойових дій в Україні. Водночас за оцінками західних експертів, безповоротні втрати Росії в Україні сягають десятків тисяч людей. А Генштаб ЗСУ вказує на 34,5 тисяч втрат особового складу РФ.

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