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РФ відправила на війну в Україні 10 тисяч мігрантів

Дмитро Шварц
27 червня 2024 р.

За словами голови Слідчого комітету Олександра Бастрикіна, в РФ "відловили" понад 30 тисяч мігрантів, які не бажали ставати на військовий облік, і третину відправили на війну.

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Російські військові у Криму, 22 лютого 2024 року
РФ взяла на військовий облік понад 30 тисяч мігрантів, які отримали російське громадянствоФото: Alexey Pavlishak/REUTERS

Близько десяти тисяч мігрантів, які отримали російське громадянство, направлені на війну проти України. Як повідомляють російські ЗМІ, про це у четвер, 27 червня, на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі (ПМЮФ) заявив голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін.

"Ми відловили понад 30 тисяч (мігрантів - ред.), які отримали громадянство і не бажають стати на військовий облік, поставили на облік і вже близько 10 тисяч направили до зони СВО (так у РФ називають війну проти України - Ред.)", - зазначив він.

Слідчий комітет РФ також повідомив, що у жовтні 2023 року створив спеціальну групу, яка займається постановкою на військовий облік "так званих нових росіян".

Нагадаємо, у вересні минулого року заступник начальника Головного управління розвідки міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що РФ зосередила на тимчасово окупованих українських територіях, зокрема в Криму, понад 420 тисяч своїх військовослужбовців. "Це, якщо не брати до уваги Росгвардію, інші структури, спеціальні підрозділи, силові структури РФ, які забезпечують окупаційну владу на наших територіях”, - зазначив він.

Днями південнокорейська телекомпанія TV Chosun повідомила про те, що у липні КНДР відправить інженерні та будівельні війська до анексованих Росією районів Донецької області

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