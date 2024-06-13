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НАТО: У травні втрати РФ сягнули тисячі військових на добу

Ксенія Польська
13 червня 2024 р.

За даними НАТО, наступаючи на Харківщині, РФщодня втрачає близько тисячі військових вбитими і пораненими. Наступ військ РФ на цій ділянці сповільнився після того, як Захід переглянув умови застосування зброї Україною.

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Бої на Харківщині
Бої на Харківщині (ілюстративне фото)Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Під час спроби наступу на Харківщині втрати російської армії становили в середньому тисячу військових щодня - вбитими і пораненими. Такі цифри навів високопосадовець Північноатлантичного альянсу на брифінгу в Брюсселі у четвер, 13 червня, в кулуарах засідання міністрів оборони країн-членів НАТО.

Водночас Росія рекрутує близько 30 тисяч людей на місяць, уточнив він, наголосивши, що російським військам вдається поповнювати людські ресурси. Про втрати серед українських військових під час відбиття російського наступу в Харківській області чиновник не повідомив. Він зазначив, що для великого прориву військам РФ не вистачає ресурсів і техніки, але вони, як і раніше, зберігають перевагу в цих сферах порівняно зі Збройними силами України (ЗСУ).

Такі самі оцінки російських втрат навів і генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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НАТО не очікує прориву РФ поблизу Харкова

Водночас міністр оборони США Ллойд Остін на пресконференції в штабквартирі НАТО того самого дня повідомив, що союзники більше не бояться істотного прориву російських військ у Харківській області. Вашингтон наголошує, що ситуація на цій ділянці фронту стабілізувалася порівняно з минулими тижнями, а російське просування сповільнилося, тоді як Сили оборони України тримають оборону і зміцнюють позиції.

В Альянсі пов'язують це з тим, що низка країн, які постачають зброю для ЗСУ, дозволила застосування її для ударів по російській території, аби дати можливість українській армії відбити атаку поблизу Харкова.

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Офіційних даних про втрати обох сторін немає

Наприкінці травня канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що, за наявними у нього даними, Російська Федерація втрачає до 24 тисяч солдатів щомісяця - вбитими чи важко пораненими.

Однак достовірних даних про втрати російської армії за час повномасштабної війни проти України немає. Журналісти видання "Медіазона" та російської служби BBC разом із волонтерами до квітня 2024 року встановили за відкритими джерелами імена понад 50 тисяч загиблих російських військових. Міноборони Великобританії того ж місяця оцінило можливі втрати Росії в цій війні в 450 тисяч людей. Очільник Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс у січні говорив про 315 тисяч загиблих військових РФ.

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) станом на 13 червня оцінив втрати особового складу військ РФ у понад 522 тисячі людей - вбитими і пораненими.

Офіційних даних про втрати ЗСУ за період повномасштабного вторгнення також немає. У лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше назвав цифру у 31 тисячу полеглих українських солдатів.

Журналістка Deutsche Welle Ксенія Польська
Ксенія Польська повідомляє головні новини про Україну, Росію, Білорусь і Європу із серця Євросоюзу - Брюсселя
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