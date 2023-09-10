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В Україні перебуває понад 420 тисяч військових РФ - ГУР МО

Анастасія Шепелева
10 вересня 2023 р.

За даними ГУР міністерства оборони України, Росія дислокувала на тимчасово окупованих територіях понад 420 тисяч своїх військових. Це без урахування бійців Росгвардії, спецпідрозділів та інших силових структур РФ.

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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу на позиціях військ РФ на сході України
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу на позиціях військ РФ на сході УкраїниФото: Russian Defense Ministry Press Service/AP Photo/picture alliance

РФ зосередила на тимчасово окупованих українських територіях, зокрема в Криму, понад 420 тисяч своїх військовослужбовців, повідомив заступник начальника Головного управління розвідки міноборони України Вадим Скібіцький на "Ялтинській європейській стратегії" (YES).

“РФ зосередила на наших тимчасово окупованих територіях та на Кримському півострові понад 420 тисяч військовослужбовців. Це, якщо не брати до уваги Росгвардію, інші структури, спеціальні підрозділи, силові структури РФ, які забезпечують окупаційну владу на наших територіях”, - цитує "Інтерфакс-Україна" Скібіцького ввечері у суботу, 9 вересня.

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За понад півтора роки з початку повномасштабної агресії РФ так і не досягла своєї стратегічної мети - повної окупації території України, наголосив представник ГУР МО. За його словами, наразі найбільш активні бойові дії Росія проводить на двох напрямках - Куп'янськ-Лиман та Мар'їнка-Донецьк. Метою окупантів є "виконати бодай якесь завдання та повністю вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької області", зауважив Скібіцький.

За даними ГУР МО, Росія має потужний контингент, який налічує велику кількість танків, бронемашин, артилерійських систем, систем залпового вогню та ракетних систем.

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