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РФ, ймовірно, відродила 51-у армію для війни в Україні - ISW

Дмитро Шварц
26 червня 2024 р.

Заяви українських офіційних осіб свідчать про те, що військові РФ, можливо, підпорядкували 9-ту мотострілецьку бригаду відродженій "51-й армії" часів Другої світової війни, зазначає Інститут вивчення війни.

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Російський військовий, травень 2022 року
РФ могла відродити 51-у армію часів Другої світової війни для розгортання в Україні - ISWФото: Valentin Sprinchak/Tass/IMAGO

Росія могла підпорядкувати 9-ту мотострілецьку бригаду ймовірно відродженій "51-й армії", засновану за часів Другої світової війни. Про це йдеться в щоденному аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW), оприлюдненому у вівторок, 25 червня, з посиланням на заяви українських офіційних осіб.

"Російська армія наразі проходить масштабні реформи, в тому числі створення нових загальновійськових з'єднань армійського рівня, і згадки українських джерел про "51-шу армію" можуть свідчити про те, що Росія сформувала ще одну загальновійськову армію для розгортання на території України", - зазначають американські аналітики.

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У своєму звіті ISW посилається на слова речника Оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) "Харків" Юрія Повха, який заявив, що російські військові мають намір перекинути на харківський напрямок частини "9-ї мотострілецької бригади 51-ої армії". За словами Повха, російські війська перекинули на харківський напрямок російські підрозділи з Херсонської області та з інших напрямків.

Своєю чергою, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив 25 червня, що російські війська мають намір перекинути частини "9-ої мотострілецької бригади 51-ої армії" на Харківський напрямок, щоб компенсувати важкі російські втрати.

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Нещодавно Інститут вивчення війни отримав повідомлення про те, що військові РФ перекинули частини 155-ї бригади морської піхоти та 9-ї мотострілецької бригади (1-й армійський корпус "ДНР") із заходу та південного заходу від Донецька на харківський напрямок, але не зафіксував жодних повідомлень про російську "51-шу армію".

51-а армія СРСР існувала з серпня 1941-го по серпень 1945 року.

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