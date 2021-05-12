У Раді пропонують визнати ХАМАС терористичною організацією

80 народних депутатів пропонують Верховній Раді України визнати палестинський радикальний рух ХАМАСтерористичною організацією. Про це свідчить проєкт постанови № 5530 "Про засудження діяльності радикальної ісламської організації ХАМАС і визнання її терористичною", зареєстрований у четвер , 20 травня, на сайті українського парламенту.

"Україна має визнати ХАМАС терористичною організацією. Такий проєкт постанови я щойно зареєструвала в Раді. Цю ініціативу підтримали 80 народних депутатів з різних партій", - написала депутатка Верховної Ради від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram-каналі.

За її словами, "фактично Україна цим кроком приєднується до цивілізованого світу, до наших стратегічних партнерів - Євросоюзу, США, Канади, а також Великобританії і Японії, які давно визнали цей радикальний рух терористичною організацією". Також, на її думку, такими діями "ми робимо крок назустріч Ізраїлю".

Крім того, Смаглюк нагадала, що Росія не тільки не визнає ХАМАС терористичною організацією, але і політично підтримує цей рух. "Російська Федерація, яка радо приймає ватажків ХАМАСу в Москві, і чий міністр закордонних справ називає їх "любими друзями".

Текст проєкту постанови поки не опублікований на сайті парламенту. Серед його авторів вказані депутати від фракцій "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", депутатської групи "За майбутнє", а також "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина".

Посольство України в Ізраїлі заявило, що в'їзд в країну з України наразі заборонений, а українцям, які вже перебувають на його території, рекомендує відстежувати повідомлення місцевої влади і сприймати попереджувальні сигнали як реальні у зв'язку із загостренням ситуації з безпекою, нагадує агенція "Українські новини". 16 травня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху подякував Україні за рішучу підтримку його країни.

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