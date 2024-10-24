У Польщі розкрили мережу, яка переправляла мігрантів в ЄС

В рамках операції Європолу були затримані 11 підозрюваних, серед яких - поляки, росіяни та українці. Зловмисники доставляли нелегальних мігрантів в Євросоюз через Білорусь.

Польські прикордонники за сприяння європейської поліцейської агенції Європол знешкодили велике злочинне угруповання, яке переправляло мігрантів з Білорусі та Росії в Євросоюз. Розслідування велося під егідою Європолу, у ньому взяли участь представники Австрії, Чехії, Німеччини, Угорщини, Литви, Польщі, Словаччини та України, повідомляється у пресрелізі Європолу, оприлюдненому у четвер, 24 жовтня.

Членами кримінальної мережі були поляки та громадяни інших країн поза межами ЄС - України, Білорусі, Росії та Грузії - які проживають у Польщі та в інших європейських країнах. У ході операції були затримані 11 підозрюваних, здебільшого - поляки, росіяни та українці.

Також правоохоронці провели обшуки на 11 об'єктах, конфіскували електронне обладнання та близько 80 тисяч злотих готівкою.



Як йдеться у повідомленні Європолу, мігранти, здебільшого з Афганістану, Ірану, Іраку, Сирії та Єгипту, легально діставалися Білорусі - напряму або через Росію. Далі представники угруповання довозили їх до польсько-білоруського кордону, який вони перетинали нелегально. Звідти їх забирали інші представники мережі і доставляли в інші країни ЄС, здебільшого - в Німеччину. Послуги з перевезення коштували близько п'яти тисяч євро з людини, іноді плану брали криптовалютою. Ще 500 євро нелегальні мігранти мали заплатити за перевезення по Європі.

Європол пов'язує цю мережу з переправленням в ЄС близько 600 нелегальних мігрантів.

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