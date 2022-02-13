У Парижі поліція перешкодила руху протестної автоколони

Тисячі протестувальників проти коронавірусних обмежень на легкових автомобілях, автофургонах та будинках на колесах з'їхалися до Парижа з різних частин Франції. Близько 3000 машин не менше ніж із п'ятьма тисячами пасажирів проїхали зовнішньою стороною Паризької окружної дороги вранці в суботу, 12 лютого, повідомила поліція. Влада не дала дозволу на проведення акції під назвою "Колона за свободу".

Порядок у столиці Франції підтримувало приблизно 7200 поліцейських, у чиє завдання входило перешкодити спробам протестувальників заблокувати проїзну частину. Опівдні близько сотні автомобілів, а також демонстранти, що йшли пішки, однією колоною рушили Єлисейськими полями.

Поліція застосувала сльозогінний газ, відтіснивши пішу частину протестної колони у прилеглий парк, а також звільнивши простір навколо Тріумфальної арки. Близько 50 людей було затримано. Серед учасників акції були противники вакцинації, які виступають проти підвищення цін та незадоволені загальною політикою уряду.

Крім автомобільної акції, демонстрації протесту зі схожими вимогами пройшли того ж дня як у Парижі, так і в деяких інших містах Франції, зібравши загалом понад 32 тисячі людей.

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Протести у Нідерландах

Вранці того ж дня протестувальники проти карантинних обмежень на сотнях автомобілів заблокували комплекс Бінненхоф у центрі Гааги, де розміщено парламент Нідерландів та резиденція прем'єр-міністра. Поліція в ультимативній формі вимагала звільнити територію до полудня, ця вимога була виконана.

Деякі з учасників акцій мають намір вирушити до Брюсселя, де 14 лютого планується "європейська зустріч" супротивників соціальних обмежень для боротьби з коронавірусом. Влада Бельгії також заборонила проведення цієї акції.

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Блокування мосту у Канаді, 11 лютого

"Колона за свободу" у Канаді

Автомобільні протести у Франції та Нідерландах були натхненні прикладом канадських далекобійників: наприкінці січня сотні водіїв великовантажних автомобілів проїхали понад 4000 кілометрів від Ванкувера до Оттави. Вони протестують проти вакцинації під час перетину кордону зі США.

Потім далекобійники частково заблокували рух у Оттаві, а також прикордонний міст, що з'єднує канадську провінцію Онтаріо з американським штатом Мічиган. Розпорядження суду розблокувати міст протестувальники проігнорували. 12 лютого поліція розпочала операцію зі звільнення проїжджої частини, використовуючи у тому числі броньовані автомобілі. Деякі фури залишили міст, інші досі залишаються там.