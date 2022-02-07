В столиці Канади оголосили надзвичайний стан через протест далекобійників

В Оттаві на тлі акції водіїв-далекобійників, які заблокували центр міста на знак протесту проти політики у сфері боротьби з пандемією коронавірусу, було оголошено режим надзвичайного стану (НС). Про це повідомляють канадські ЗМІ у неділю, 6 лютого.

"Оголошення надзвичайного стану відображає серйозну небезпеку і загрозу безпеці жителів, що походить від демонстрацій, що тривають і підкреслює необхідність підтримки з боку інших юрисдикцій і рівнів влади", - цитує заяву мерії Оттави на своєму сайті телеканал CTV news.

Хаос у Оттаві

За даними телеканалу CBC, у столиці Канади зараз панує хаос: водії близько 500 вантажівок закріпилися у так званій "червоній зоні" у центрі міста. Вони встановлюють там різні конструкції, зокрема польову кухню, і запасаються продовольством і газом. Наразі у зоні акції протесту перебувають кілька сотень людей.

Прем'єр-міністр канадської провінції Онтаріо Даг Форд назвав ситуацію, що склалася, "окупацією". У свою чергу, мер Оттави Джим Вотсон, виступаючи вранці 6 лютого в передачі CFRA Live with Andrew Pinset підтвердив, що влада втратила контроль над центром міста.

Читайте також: Тисячі жителів Німеччини вийшли на протести проти COVID-обмежень

Вимоги канадських далекобійників

Канадська поліція штрафуватиме постачання палива протестувальникам під час протесту далекобійників у Оттаві

Тим часом поліція Оттави продовжує виписувати штрафи (5 лютого їхня кількість досягла 450) і попереджає, що кожен, хто надасть протестувальникам "матеріальну допомогу", наприклад, пальне, може бути затриманий.

Учасники демонстрації заявляють, що збираються залишитися в місті, допоки федеральний уряд не скасує всі обмеження, спрямовані на боротьбу з пандемією. Показово, що ця вимога є нездійсненною, оскільки за введення деяких заходів відповідають уряди провінцій.

Читайте також: ВООЗ попередила про ризик "цунамі" заражень омікрон-варіантом коронавірусу

Акція "Колона за свободу" у Канаді

Акція далекобійників під назвою "Колона за свободу" розпочалася 23 січня у Ванкувері. На шляху до столиці, розташованої за 4400 км, до колони вантажівок і фур приєднувалися нові учасники. Пізніше акція перетворилася в масштабний протест проти заходів по боротьбі з пандемією, що діють у Канаді.

У середині січня Канада та США затвердили вимогу обов'язкової вакцинації під час перетину кордону. Сьогодні нещеплені від COVID-19 канадські далекобійники після повернення зі США повинні дотримуватися 14-денного карантину, а їхнім колегам із США за відсутності довідки про вакцинацію взагалі заборонено в'їжджати до Канади.

За даними CTV news, 6 лютого підтримати страйкуючих у Оттаві водіїв прийшли близько 5000 людей. Тим часом кілька сотень людей влаштували у мерії Оттави контрдемонстрацію, вимагаючи припинити протест.

Наразі у Канаді від коронавірусу вакциновано близько 90 відсотків дорослих жителів.