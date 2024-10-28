У Парижі судять Жерара Депардьє в справі про сексдомагання

Суд у Парижі розглядає звинувачення в сексуальних домаганнях актора щодо двох жінок під час зйомок у 2021 році. Він відмовився брати участь в першому засіданні через стан здоров'я.

У понеділок, 28 жовтня, в Парижі розпочався судовий процес у справі французького актора Жерара Депардьє, обвинувачуваного в сексуальних домаганнях.

За кілька годин до початку першого засідання захист 75-річного актора заявив, що той не зможе взяти в ньому участь за станом здоров'я. "Лікарі заборонили йому бути присутнім на слуханнях", - сказав адвокат Депардьє в ефірі радіостанції France Info.

Депардьє попросив перенести засідання, щоб мати можливість бути присутнім на ньому та виступити.

Суд відклав слухання до березня 2025 року.

Розглядаються два випадки ймовірних сексуальних домагань під час зйомок у 2021 році. Дві жінки звинуватили Депардьє в тому, що під час зйомок фільму "Зелені віконниці" він неналежним чином торкався їх на знімальному майданчику. Акторові загрожує до п'яти років в'язниці і штраф до 75 тисяч євро. Депардьє заперечує свою провину.

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Понад десяток жінок звинуватили Депардьє в насильстві

Депардьє неодноразово звинувачували в сексуальному насильстві. У квітні 2023 року про непристойну поведінку актора заявили відразу 13 жінок - акторки, статистки та візажистки. Пізніше про домагання заявила іспанська журналістка Рут Баса, яка стверджувала, що стикнулася з насильством з боку Депардьє в 1995 році, коли брала в нього інтерв'ю для журналу Cinemanía.

У відповідь актор П'єр Рішар, який неодноразово знімався разом із Депардьє, колишня перша леді Франції, модель і співачка Карла Бруні та ще 48 представників французької культури виступили на підтримку актора. У колективному листі, опублікованому в грудні у виданні Le Figaro, вони назвали Депардьє "найвеличнішим актором усіх часів" і останнім зі "священних гігантів кінематографа".

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