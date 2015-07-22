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Жерар Депардьє
Фото: Alban Wyters/abaca/picture allianceФото: Alban Wyters/abaca/picture alliance

Жерар Депардьє

Жерар Депардьє - зірка французького кіно, належить до найвидатніших кіноакторів Франції.

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Новини

28 жовтня 2024 р.

У Парижі судять Жерара Депардьє в справі про сексдомагання

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Докладно

Анджей Вайда

Найважливіші фільми Анджея Вайди

Найважливіші фільми Анджея Вайди

Вайда завжди зберігав вільний дух: його фільми ставали мистецьким тріумфом і провокували дискусії.
Культура10 жовтня 2016 р.11 фото
Нацрада, Україна, заборона

Нацрада заборонила канал з Порєченковим та Депардьє

Нацрада заборонила канал з Порєченковим та Депардьє

В ефірі телеканалу було зафіксоване розміщення аудіовізуальних творів, заборонених для показу на території України.
22 січня 2016 р.
Жерар Депардьє

Депардьє заборонили в'їзд в Україну

Депардьє заборонили в'їзд в Україну

СБУ заборонила акторові в'їзд в України до 2020 року.
29 липня 2015 р.
Жерар Депардьє у ролі Обелікса

Коментар: Війна у четвертому вимірі

Коментар: Війна у четвертому вимірі

Про те, як Київ бореться проти російської культурної експансії, - журналіст Сергій Руденко спеціально для DW.
Український журналіст Сергій Руденко
Сергій Руденко
Гостьовий коментар
27 липня 2015 р.

Яку загрозу Україні несе Депардьє?

Яку загрозу Україні несе Депардьє?

Митці сумніваються в ефективності "чорних списків" міністерства культури.
24 липня 2015 р.
Депардьє - бажаний гість Володимира Путіна

Мінкультури: долю Депардьє в "чорному списку" вирішить СБУ

Мінкультури: долю Депардьє в "чорному списку" вирішить СБУ

Міністерство культури передало в СБУ складений активістами список осіб, які можуть загрожувати нацбзепеці України.
22 липня 2015 р.
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