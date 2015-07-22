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Фото: Alban Wyters/abaca/picture alliance
Фото: Alban Wyters/abaca/picture alliance
Жерар Депардьє
Жерар Депардьє - зірка французького кіно, належить до найвидатніших кіноакторів Франції.
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Новини
28.10.2024
28 жовтня 2024 р.
У Парижі судять Жерара Депардьє в справі про сексдомагання
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Докладно
Найважливіші фільми Анджея Вайди
Найважливіші фільми Анджея Вайди
Вайда завжди зберігав вільний дух: його фільми ставали мистецьким тріумфом і провокували дискусії.
Культура
10.10.2016
10 жовтня 2016 р.
11 фото
Нацрада заборонила канал з Порєченковим та Депардьє
Нацрада заборонила канал з Порєченковим та Депардьє
В ефірі телеканалу було зафіксоване розміщення аудіовізуальних творів, заборонених для показу на території України.
22.01.2016
22 січня 2016 р.
Депардьє заборонили в'їзд в Україну
Депардьє заборонили в'їзд в Україну
СБУ заборонила акторові в'їзд в України до 2020 року.
29.07.2015
29 липня 2015 р.
Коментар: Війна у четвертому вимірі
Коментар: Війна у четвертому вимірі
Про те, як Київ бореться проти російської культурної експансії, - журналіст Сергій Руденко спеціально для DW.
Сергій Руденко
Гостьовий коментар
27.07.2015
27 липня 2015 р.
Яку загрозу Україні несе Депардьє?
Яку загрозу Україні несе Депардьє?
Митці сумніваються в ефективності "чорних списків" міністерства культури.
24.07.2015
24 липня 2015 р.
Мінкультури: долю Депардьє в "чорному списку" вирішить СБУ
Мінкультури: долю Депардьє в "чорному списку" вирішить СБУ
Міністерство культури передало в СБУ складений активістами список осіб, які можуть загрожувати нацбзепеці України.
22.07.2015
22 липня 2015 р.
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