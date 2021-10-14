 У Норвегії чоловік вбив із лука п′ятьох людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.10.2021

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Новини

У Норвегії чоловік вбив із лука п'ятьох людей

Озброєний луком і стрілами чоловік убив п'ятьох людей в норвезькому місті Конгсберг, ще двох - поранив. Поліція з'ясовує мотиви нападника й не виключає версію теракту.

На місці інциденту поліцейські виявили стрілу, що застрягла в стіні

На місці інциденту поліцейські виявили стрілу, що застрягла в стіні

Чоловік, озброєний луком, убив п'ятьох людей і поранив ще двох у норвезькому місті Конгсберг ввечері у середу, 13 жовтня. Нападником виявився 37-річний громадянин Данії, його затримали правоохоронці.

"Чоловіка який вчинив цей злочин, арештувала поліція. Згідно з нашою інформацією, він діяв один", - заявив представник поліції Конгсберга Ейвінд Аас на пресконференції.

У поліції повідомили, що нападник діяв у кількох районах Конгсберга

У поліції повідомили, що нападник діяв у кількох районах Конгсберга

За даними поліції, інцидент стався близько шостої вечора в центрі Конгсберга. Підозрюваний учинив стрілянину з лука в кількох місцях, зокрема в одному з супермаркетів міста. Поліція оточила кілька районів, направила гелікоптер і команду саперів. Нападника затримали через більш як пів години й доправили до відділку в сусідньому місті Драммен. Як повідомив адвокат підозрюваного, чоловік співпрацює зі слідством.

Про мотиви говорити зарано

Мотиви нападника правоохоронці поки з'ясовують, зокрема, розслідують і версію теракту. "Враховуючи те, як розвивалися події, природньо припустити, що це був теракт", - заявили в поліції, додавши, що перевірять усі версії. Також слідчі з'ясовують, чи використовував чоловік іншу зброю, крім лука й стріл.

Правоохоронці на місці інциденту в Конгсберзі

Правоохоронці на місці інциденту в Конгсберзі

Після інциденту керівництво поліції Норвегії зобов'язало співробітників по всій країні носити з собою вогнепальну зброю. Раніше більшість норвезьких поліцейських були неозброєними.

"Ці події нас глибоко вразили", - заявила прем'єр-міністерка Норвегії Ерна Сульберг, утім зазначила, що про мотиви зловмисника говорити зарано. У середу був останній день Сульберг на посаді, після парламентських виборів у країні її уряд склав повноваження.

Трагедії останніх років у Норвегії

У Норвегії рідко стаються схожі злочини. Найгірший теракт у своїй сучасній історії країна пережила десять років тому. 22 липня 2011 року правий екстреміст Андерс Брейвік убив 77 людей: спершу підірвав бомбу в центрі Осло, а потім учинив стрілянину на острові Утойя, де розташовувався літній молодіжний табір.

Ще одна трагедія сталася у серпні 2019 року. Філіп Мансхаус, який називав себе неонацистом, відкрив вогонь у мечеті на околиці Осло. Із нападником самотужки впоралися віряни, смертей вдалося уникнути. Утім перед цим Мансхаус убив свою зведену сестру азійського походження. Прокуратура визнала злочин актом расизму.

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