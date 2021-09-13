 Лівоцентристи перемагають на парламентських виборах у Норвегії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.09.2021

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Новини

Лівоцентристи перемагають на парламентських виборах у Норвегії

Згідно з прогнозами, у Норвегії до влади після восьмирічної перерви повернуться соціал-демократи. Опозиція здобуває понад 100 місць у 169-місному парламенті.

Лідер соціал-демократів Йонас Гар Стере під час голосування

Лідер соціал-демократів Йонас Гар Стере під час голосування

Соціал-демократична Робітнича партія Норвегії перемагає на парламентських виборах у країні, що відбулися в понеділок, 13 вересня. Згідно з прогнозами, які було оприлюднено після закриття виборчих дільниць, Робітнича партія на чолі з ексглавою МЗС країни Йонасом Гаром Стере здобуває 26 відсотків голосів виборців. Консерватори, очолювані чинною прем'єркою Ерною Солберг, отримують на виборах 20 відсотків голосів.

Згідно з прогнозом, соціал-демократи та чотири інші лівоцентристські політичні сили отримають 102 депутатських мандати у 169-місному парламенті, повідомляє агенція новин Reuters. Нині ці політичні сили мають лише 81 мандат. Робітнича партія може здобути 88 мандатів.

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Лідерка Консервативної партії Норвегії Ерна Солберг очолює уряд країни з 2013 року. Перед цим при владі у Норвегії перебували соціал-демократи та їхні союзники, а уряд очолював чинний генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За підсумками виборів 2017 року політична сила Солберг сформувала коаліцію та уряд меншості разом з правопопулістами та лібералами.

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