 Теракти 11 вересня: гамбурзький слід пілота-смертника (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.09.2021

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Політика й суспільство

Теракти 11 вересня: гамбурзький слід пілота-смертника (відео)

Теракти 11 вересня 2001 багато в чому були сплановані в Гамбурзі. Троє з чотирьох пілотів-смертників там навчалися. DW знайшла професора, в якого вчився терорист Мохаммед Атта. Ось що про нього пам’ятає його викладач.

Під час терактів 11 вересня 2001 загинули майже 3000 людей, серед яких 12 мали українське походження

Під час терактів 11 вересня 2001 загинули майже 3000 людей, серед яких 12 мали українське походження

Професор Дітмар Махуле зараз на пенсії, а до 1999 року він був керівником дипломної роботи з питань містобудування Мохаммеда Атти. Той вчився у Німеччині під прізвищем ель Амір. Професор Махуле шокований від усвідомлення того, що його студент був одним із пілотів, які спрямували літаки у ВТЦ в Нью-Йорку. Атта знімав квартиру неподалік від університету. У ній він зустрічався з іншими ісламістами - троє з чотирьох пілотів-смертників, що скоїли теракти 11 вересня, жили у Гамбурзі. Чому студент-відмінник радикалізувався?

  

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