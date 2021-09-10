Теракти 11 вересня: гамбурзький слід пілота-смертника (відео)

Професор Дітмар Махуле зараз на пенсії, а до 1999 року він був керівником дипломної роботи з питань містобудування Мохаммеда Атти. Той вчився у Німеччині під прізвищем ель Амір. Професор Махуле шокований від усвідомлення того, що його студент був одним із пілотів, які спрямували літаки у ВТЦ в Нью-Йорку. Атта знімав квартиру неподалік від університету. У ній він зустрічався з іншими ісламістами - троє з чотирьох пілотів-смертників, що скоїли теракти 11 вересня, жили у Гамбурзі. Чому студент-відмінник радикалізувався?