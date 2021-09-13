Усама Бен Ладен - терористичний лідер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Усама Бен Ладен".

Усама Бен Ладен був лідером міжнародної ісламістської терористичної мережі "Аль-Каїди" з часу її заснування. Саме Усама Бен Ладен вигадав її назву (з арабської - "база") та фінансував афганських моджахедів. 11 вересня 2001 року ця організація вчинила найжахливіші в історії США теракти. У Сполучених Штатах Усама Бен Ладен був оголошений ворогом номер один. 2 травня 2011 року американські військові вбили Усаму Бен Ладена в його пакистанській схованці. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.