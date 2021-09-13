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Усама Бен Ладен

Усама Бен Ладен - терористичний лідер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Усама Бен Ладен".

Усама Бен Ладен був лідером міжнародної ісламістської терористичної мережі "Аль-Каїди" з часу її заснування. Саме Усама Бен Ладен вигадав її назву (з арабської - "база") та фінансував афганських моджахедів. 11 вересня 2001 року ця організація вчинила найжахливіші в історії США теракти. У Сполучених Штатах Усама Бен Ладен був оголошений ворогом номер один. 2 травня 2011 року американські військові вбили Усаму Бен Ладена в його пакистанській схованці. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Теракти 11 вересня: гамбурзький слід пілота-смертника (відео)

Теракти 11 вересня: гамбурзький слід пілота-смертника (відео) 13.09.2021

Теракти 11 вересня 2001 багато в чому були сплановані в Гамбурзі. Троє з чотирьох пілотів-смертників там навчалися. DW знайшла професора, в якого вчився терорист Мохаммед Атта. Ось що про нього пам’ятає його викладач.

20-ті роковини терактів 11 вересня 2001 року (фотогалерея)

20-ті роковини терактів 11 вересня 2001 року (фотогалерея) 11.09.2021

20-ті роковини терактів 11 вересня 2001 року - Нью-Йорк у журбі. Багато його ран за ці роки загоїлися, але шрами у міста досі глибокі.

Нью-Йорк: 11 вересня 2001 року і двадцять років потому

Нью-Йорк: 11 вересня 2001 року і двадцять років потому 11.09.2021

20-ті роковини терактів 11 вересня 2001 року - Нью-Йорк у журбі. Багато його ран за ці роки загоїлися, але шрами у міста досі глибокі.

Трамп підтвердив вбивство сина Усами Бен Ладена

Трамп підтвердив вбивство сина Усами Бен Ладена 14.09.2019

Американські військові під час спецоперації на кордоні між Афганістаном та Пакистаном вбили сина колишнього лідера терористичного угрупування "Аль-Каїда" Хамзу Бен Ладена.
Саудівська Аравія позбавила громадянства сина Усами Бен Ладена

Саудівська Аравія позбавила громадянства сина Усами Бен Ладена 01.03.2019

Влада Саудівської Аравії позбавила Хамзу Бен Ладена громадянства. Раніше США оголосили значну грошову винагороду за інформацію, котра могла б допомогти затримати сина колишнього ватажка "Аль-Каїди".
Вашингтон обіцяє мільйон доларів за інформацію про сина Бен Ладена

Вашингтон обіцяє мільйон доларів за інформацію про сина Бен Ладена 01.03.2019

За інформацію, яка дозволить встановити місцеперебування Хамзи Бен Ладена, США готові заплатити один мільйон доларів. Сина колишнього ватажка "Аль-Каїди" називають "наслідним принцом джихаду".
В армії США підтвердили вбивство розшукуваного терориста з Аль-Каїди

В армії США підтвердили вбивство розшукуваного терориста з "Аль-Каїди" 06.01.2019

Командування армії США підтвердило проведення спецоперації в Ємені, внаслідок якої загинув Джамаль аль-Бадаві. Ісламіста вважають організатором теракту проти військового корабля США у 2000 році в Ємені.
Суд дозволив не повертати до ФРН імовірного охоронця Бен Ладена

Суд дозволив не повертати до ФРН імовірного охоронця Бен Ладена 21.11.2018

Відповідні німецькі органи не повинні повертати до ФРН висланого улітку цього року громадянина Тунісу Самі А., вирішив Адміністративний суд у Гельзенкірхені.
Німецький суд зобов'язав повернути до ФРН колишнього охоронця Бен Ладена

Німецький суд зобов'язав повернути до ФРН колишнього охоронця Бен Ладена 15.08.2018

Депортація Самі А. була "неправомірною", визнали судді Вищого земельного адміністративного суду в Мюнстері, рішення є остаточним. Влада Бохума має намір його виконати.
У Тунісі відпустили на волю ймовірного екс-охоронця Усами Бен Ладена

У Тунісі відпустили на волю ймовірного екс-охоронця Усами Бен Ладена 27.07.2018

Щодо ймовірного екс-охоронця Усами Бен Ладена Самі А. триває розслідування. Вислання Самі А. з Німеччини спричинило гучний скандал у ФРН. У Тунісі його тимчасово відпустили на волю.
Туніс не повертатиме Німеччині ймовірного охоронця Усами Бен Ладена

Туніс не повертатиме Німеччині ймовірного охоронця Усами Бен Ладена 15.07.2018

Влада Тунісу переконана, що справа Самі А. - підозрюваного у зв'язку з ліквідованим лідером "Аль-Каїди" Усамою Бен Ладеном - перебуває у компетенції туніських правоохоронних органів.
Ймовірного екс-охоронця Бен Ладена повертають до Німеччини

Ймовірного екс-охоронця Бен Ладена повертають до Німеччини 13.07.2018

Адмінсуд у Гельзенкірхені визнав видворення ймовірного екс-охоронця Усами Бен Ладена "грубим порушенням" принципів правової держави. Самі А. відправили до Тунісу.
З Німеччини видворили ймовірного екс-охоронця Усами Бен Ладена

З Німеччини видворили ймовірного екс-охоронця Усами Бен Ладена 13.07.2018

Однак після того, як літак з Самі А. прибув до Тунісу, з'ясувалося, що суд у Німеччині ухвалив рішення цього чоловіка поки не видворяти.

Аль-Каїда - п'ять років після ліквідації Усами Бен Ладена

"Аль-Каїда" - п'ять років після ліквідації Усами Бен Ладена 02.05.2016

Усама Бен Ладен: Для США він був ворогом держави номер один, для світу - обличчям тероризму. Але 2 травня 2011 року його вбили, і на сцену вийшла "Ісламська держава".
ЗМІ: BND допомагала спецслужбам США у пошуках Усами Бен Ладена

ЗМІ: BND допомагала спецслужбам США у пошуках Усами Бен Ладена 17.05.2015

За інформацією видання Bild am Sonntag, німецька розвідувальна служба BND тісно співпрацювала з американськими спецслужбами при пошуку та підготовці ліквідації лідера "Аль-Каїди".
Подвійна роль Пакистану?

Подвійна роль Пакистану? 09.08.2011

Лідер Аль-Каїди Усама бен Ладен упродовж багатьох років переховувався у Пакистані. Цей факт став приводом для запитань про надійність Ісламабада як союзника Заходу.
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