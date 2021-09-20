Очевидці про стрілянину в університеті Пермі: Такого побоїща ніколи не було

Вийшовши з Пермського державного національного дослідницького університету, Олексій Трапезников збирався сісти в машину і поїхати, але не встиг. "Охоронці на вході попросили повернутися, і я відразу помітив, як до будівлі підбігає закривавлений чоловік, у нього, мабуть, було простріляне підчерев'я, він упав, - розповів DW кореспондент видання "Российская газета" в Пермі. - Було чути хаотичну стрілянину, не знаю, з якого місця".

Цього понеділка, 20 вересня, Трапезников був у пермському університеті на презентації. Повернувшись на територію кампусу, він почав знімати те, що відбувається, з вікна одного з будинків, але самого злочинця не бачив. Коли того було знешкоджено, журналіст відправився його слідами.

Коли Трапезников змальовує побачене, голос його звучить спокійно, але шок ще не минув: "Іду коридором, дивлюся - труп лежить, жінка кричить, бабуся, з тих, які сидять на вході в корпусах. Це була якась нереальна, жахлива картина". За останніми даними, жертвами цього нападу стали щонайменше шестеро людей, десятки постраждали.

"Такими по ведмедю, по лосю стріляють"

Трапезников бачив тіла вбитих молодих хлопців, студентів, але не став знімати все на камеру: "Там є такі моменти, які не можна знімати". За його словами, сліди від картечі "дуже великого калібру", яку використовував той, хто стріляв, - "величезні дірки, такими по ведмедю, по лосю стріляють, вони залишають на тілі дуже страшні рани".

Гільза від снаряду, яким стріляв злочинець

Журналіст розповів, що бачив відео, на якому злочинець спочатку поранив охоронця на ґанку, потім затягнув всередину і "добив його прямо в голову на очах у всіх, люди почали розбігатися, а потім далі пішов вбивати всіх, кого зміг". "Це був дуже зухвалий напад", - каже журналіст. Він упевнений, що цивільні охоронці не могли зупинити того, хто стріляв.

"Такого побоїща не було ніколи в Пермі, у нас досить спокійне місто", - каже Трапезников. За його словами, ніхто не міг подумати, що таке може статися, хоча були навчання, і в перший момент деякі сприйняли те, що відбувається, саме за чергові навчання. Журналіст вважає, що те, що сталося, дуже схоже на інцидент в Казані, де в травні 2021 року в результаті нападу на гімназію загинули дев'ятеро осіб: "Ніби вони один одного знають, або хтось бере з когось приклад". За його словами, випадок в Пермі "ще гірший", оскільки нападник "влаштував бойові дії на території вишу".

"Я подумав: пожежа, але сказали, що в корпусі стрілянина"

Іван Печищев, доцент кафедри журналістики пермського університету, йшов на заняття до своїх студентів. Лекція починалася о 11:30, викладач дещо спізнювався. Проходячи повз восьмий корпус університету, він раптом побачив, як з вікон другого поверху вистрибують студенти. "Було чутно крики, панувала паніка, всі кудись тікали... Я став запитувати, що відбувається, - спочатку подумав, що пожежа. Але студенти сказали, що в корпусі стрілянина. Відразу після цього я почув звук ударів. Стало страшно, ми всі кинулися геть від будівлі", - розповідає Печищев.

Перша думка, продовжує він, була про його студентів. "Я розумів, що вони на мене чекають, я трохи запізнювався, думав, що у них там немає жодної інформації про те, що відбувається, що вони почнуть турбуватися, не дай боже, вийдуть з корпусу... Тому я прагнув якомога швидше до них потрапити", - каже викладач.

Студенти вистрибували з другого поверху, щоб врятуватися

Діставшись обхідними шляхами і під прикриттям автомобілів другого корпусу, де мало відбуватися заняття, він виявив, що будівлю перекрито. "Служба безпеки спрацювала, перекрила всі переходи, все заблокувала, і я з великими труднощами потрапив всередину - довелося показувати посвідчення співробітника", - каже він.

"Усі були перелякані, деякі дівчата плакали"

До цього часу його студенти вже дізналися про те, що відбувається, з соцмереж, всі були дуже перелякані, деякі дівчата плакали. "Ми сиділи в заблокованому приміщенні й у закритій аудиторії, а через гучномовець нам періодично оголошували, що треба залишатися всередині й у жодному разі не можна залишати приміщення. Десь через півтори години знову через гучномовець сказали, що можна вийти, і нас організовано вивели з корпусу", - розповідає Печищев.

Після цього всіх відправили по домівках, заняття в університеті скасували, всю його територію оточили, туди приїхали слідчі органи, аварійно-рятувальні служби й багато машин "швидкої допомоги". Жителі міста, за словами викладача, шоковані трагедією в університеті: "Поки я йшов вулицею додому, до мене вже три людини підійшли: сусідка, моя колега і одна студентка. Усі знають, що я працюю в університеті, всі запитують, чи все в порядку. Для Пермі - це шок". Заняття в деяких школах, вишах, коледжах скасували - в місті панує відчуття тривоги й страху.

Студенти потребуватимуть допомоги психологів

Іван Печище впевнений, що багато студентів після трагедії в університеті потребуватимуть допомоги психологів: "Виходячи з корпусу, я зустрівся з колегами з кафедри загальної психології. Ми з ними якраз говорили на цю тему - вони теж вважають, що зі студентами потрібно буде працювати професійно. І, судячи з групи, з якою я був, я розумію, що вони мають рацію".

Рятувальники та поліція на території університету в Пермі

Ідею перевести студентів на дистанційне навчання він не підтримує. "Це означає, що вони залишаться наодинці зі своїми думками, зі стресом пережитим... І я бачив тільки студентів з моєї групи, яких це все, слава богу, не торкнулося, але ж є й ті, хто був у цьому жахітті... Тож багатьом студентам точно знадобиться психологічна допомога, і в університеті є люди, які можуть її надати", - каже викладач, який став очевидцем трагедії.