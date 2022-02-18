У Німеччині закликають конфіскувати нерухомість Назарбаєва у Баден-Бадені

Після публікації розслідування DW про елітну нерухомість у Баден-Бадені сім'ї експрезидента Казахстану Нурсултана Назарбаєва депутат Ландтагу федеральної землі Баден-Вюртемберг від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Йонас Вебер (Jonas Weber) звернувся з листом до прем'єр-міністра цієї землі Вінфріда Кречмана (Winfried Kretschmann).

"Закликаю вас і ваш земельний уряд вжити всіх можливих заходів - аж до конфіскації - щоб Баден-Вюртемберг не став притулком для автократів та їхнього майна. На мою думку, це, крім усього, і наш обов'язок перед демократичними силами у них на батьківщині", - написав Йонас Вебер. Текст цього листа, датованого 16 лютого, є у розпорядженні редакції. За інформацією DW, звернення Вебера погоджено з колегами по фракції СДПН, яка є опозиційною до земельного уряду у складі Зелених та християнських демократів.

Нерухомість Назарбаєвих на півдні Німеччини

Як показало розслідування DW, зять і середня дочка експрезидента Казахстану Нурсултана Назарбаєва - Динара і Тимур Кулібаєви, - а також пов'язані з ними фірми вклали понад сто мільйонів євро в елітну нерухомість у Баден-Бадені та на околицях цього курортного міста в землі Баден-Вюртемберг на півдні Німеччини. Інвестиції здійснювалися протягом десяти років, переважно у період перебування Нурсултана Назарбаєва на посаді президента Казахстану.

Зять Нурсултана Назарбаєва Тимур Кулібаєв

"Через непрозору схему з підставних осіб та членів сім'ї Назарбаєв, який багато років обіймав посаду президента Казахстану, купив та перебудував низку об'єктів нерухомості", - зазначає у своєму зверненні депутат Йонас Вебер, проаналізувавши факти, викладені в розслідуванні DW. Політик нагадав земельному уряду, що роки правління Назарбаєва ознаменувалися корупцією та авторитаризмом. Політик вважає, що уряд Баден-Вюртемберга, як він висловився, "не може сидіти, склавши руки". "Бездіяльність у ситуації із сім'єю Назарбаєва не має стати запрошенням іншим автократам, ця ситуація вимагає від нас рішучих дій", - зазначив депутат Ландтагу у своєму зверненні до земельного уряду.

Конфіскація, щоб врятувати пам'ятку від руйнування?

Питання про можливу конфіскацію нерухомості сім'ї Назарбаєва особливо актуальне, на думку німецького політика, щодо історичного замку-готелю Бюлергьое (Bühlerhöhe) неподалік Баден-Бадена. Цей готель - пам'ятка національного значення. Свого часу він був улюбленим місцем відпочинку канцлера ФРН Конрада Аденауера (Konrad Adenauer). Земельне законодавство Баден-Вюртемберга передбачає можливість конфіскації пам'яток архітектури, якщо їм загрожує руйнація через бездіяльність власників. Господарі готелю Тимур Кулібаєв та його дружина, дочка Назарбаєва Динара Кулібаєва, не вкладають гроші в модернізацію готелю, попри на те, що на його купівлю було витрачено понад 20 мільйонів євро. Знаковий для регіону туристичний об'єкт зачинено вже понад 10 років.