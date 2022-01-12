У Німеччині зафіксували новий пік заражень коронавірусом

У Німеччині вперше за весь час епідемії у країні зафіксували понад 80 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19 за добу, повідомив у середу, 12 січня, Інститут імені Роберта Коха (RKI).

За даними відомства, у ФРН минулої доби зареєстрували 80 ​​430 нових інфікованих коронавірусом, що на 21,5 тисячі більше, ніж того ж дня тиждень тому. Також середній показник зараження за останні сім днів у Німеччині за день зріс із 387,9 до 407,5 випадку на 100 тисяч жителів (тижнем раніше - понад 258 випадків).

Загалом від початку епідемії у ФРН підтвердили понад 7,6 мільйона випадків зараження коронавірусною інфекцією. Кількість смертей від COVID-19 за останню добу в Німеччині зросла до 384. Загальна кількість летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби сягнула понад 114,7 тисячі.

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Понад половина європейців може заразитися омікрон-варіантом до весни

За останніми зведеними даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, у Франції напередодні зафіксували понад 368 тисяч заражень коронавірусом за добу, в Італії - понад 220 тисяч, в Іспанії - понад 134 тисячі, у Великобританії - понад 120 тисяч.

Кількість зареєстрованих випадків COVID-19 у світі станом на 12 січня зросла до понад 313 мільйонів осіб, свідчать дані американського університету Джонса Хопкінса.

Крім того, за даними директора Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганса Клюґе (Hans Kluge), понад половина європейців можуть заразитися омікрон-варіантом коронавірусу вже у найближчі декілька тижнів. У вівторок на пресконференції він зазначив, що вже у 50 з 53 країн Європи та Центральної Азії зафіксували випадки зараження новим варіантом коронавірусу. Омікрон швидко стає домінантним у Західній Європі та нині поширюється на Балканах.