У Німеччині підозрюють перший випадок омікрон-варіанта коронавірусу

Мутації, типові для нового варіанта коронавірусу, виявили у подорожнього, який прибув до Німеччини з Південної Африки. До завершення дослідження його ізолювали.
У Німеччині, ймовірно, зафіксували перший випадок зараження новим варіантом коронавірусу. Інфікування омікрон-варіантом коронавірусу підозрюють у пасажира, який повернувся літаком з Південної Африки, повідомив міністр у соціальних справах федеральної землі Гессен Кай Клозе (Kai Klose) у суботу, 27 листопада.
"Омікрон-варіант з великою ймовірністю вже потрапив до Німеччини", - написав Клозе у Twitter. За словами посадовця, у тестах, взятих у мандрівника, виявили "кілька мутацій, типових для омікрон-варіанта". Доки повне дослідження не завершене, він перебуватиме в ізоляції вдома, повідомив Клозе.
Мандрівник прибув з південноафриканського регіону у аеропорт міста Франкфурт-на-Майні, який є найбільш завантаженим у Німеччині, повідомляє AFP.
Читайте також: Біолог: Омікрон-варіант коронавірусу може бути вшестеро заразнішим, ніж дельта
Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), який, як очікується, стане наступним канцлером ФРН, заявив, що урядова коаліція зробить "все необхідне" для боротьби з вірусом та його варіантами. "Ми створюємо кризову команду та розробляємо новий, точний підхід до поточних проблем із коронавірусом та омікрон-варіантом", - написав він у Twitter.
Читайте також: Коронавірус з Південної Африки: чим небезпечна нова мутація
Напередодні всі країни-члени ЄС ухвалили рішення закрити кордони для людей, які подорожують з сімох країн південної Африки через поширення в регіоні нового варіанта коронавірусу. До списку заборон потрапили жителі та туристи з Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії, Південно-Африканської Республіки (ПАР) та Зімбабве.
Тим часом, у Нідерландах виявили 61 випадок інфікування коронавірусом серед майже 600 пасажирів, які прибули в країну двома рейсами з ПАР. Людей тестували в аеропорту, і результатів вони змушені були чекати кілька годин. Проте, омікрон-варіант не підтвердився у жодного з інфікованих.