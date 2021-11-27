 У Німеччині підозрюють перший випадок омікрон-варіанта коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2021

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У Німеччині підозрюють перший випадок омікрон-варіанта коронавірусу

Мутації, типові для нового варіанта коронавірусу, виявили у подорожнього, який прибув до Німеччини з Південної Африки. До завершення дослідження його ізолювали.

Омікрон-варіант коронавірусу

У Німеччині підозрюють перший випадок інфікування новим видом коронавірусу

У Німеччині, ймовірно, зафіксували перший випадок зараження новим варіантом коронавірусу. Інфікування омікрон-варіантом коронавірусу підозрюють у пасажира, який повернувся літаком з Південної Африки, повідомив міністр у соціальних справах федеральної землі Гессен Кай Клозе (Kai Klose) у суботу, 27 листопада. 

"Омікрон-варіант з великою ймовірністю вже потрапив до Німеччини", - написав Клозе у Twitter. За словами посадовця, у тестах, взятих у мандрівника, виявили "кілька мутацій, типових для омікрон-варіанта". Доки повне дослідження не завершене, він перебуватиме в ізоляції вдома, повідомив Клозе.

Мандрівник прибув з південноафриканського регіону у аеропорт міста Франкфурт-на-Майні, який є найбільш завантаженим у Німеччині, повідомляє AFP.

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У Німеччині розробляють новий підхід до боротьби з омікрон-варіантом коронавірусу

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), який, як очікується, стане наступним канцлером ФРН, заявив, що урядова коаліція зробить "все необхідне" для боротьби з вірусом та його варіантами. "Ми створюємо кризову команду та розробляємо новий, точний підхід до поточних проблем із коронавірусом та омікрон-варіантом", - написав він у Twitter.

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У Нідерландах виявили 61 випадок інфікування COVID-19 у пасажирів з ПАР

Напередодні всі країни-члени ЄС ухвалили рішення закрити кордони для людей, які подорожують з сімох країн південної Африки через поширення в регіоні нового варіанта коронавірусу. До списку заборон  потрапили жителі та туристи з Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії, Південно-Африканської Республіки (ПАР) та Зімбабве.

Тим часом, у Нідерландах виявили 61 випадок інфікування коронавірусом серед майже 600 пасажирів, які прибули в країну двома рейсами з ПАР. Людей тестували в аеропорту, і результатів вони змушені були чекати кілька годин. Проте, омікрон-варіант не підтвердився у жодного з інфікованих.

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