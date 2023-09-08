У ФРН зросла кількість біженців і осіб з тимчасовим захистом

Наприкінці червня у ФРН перебували 3,26 млн біженців - на 111 тисяч більше, ніж наприкінці 2022 року. Число утікачів від війни з України зросло на 29 тисяч - до понад мільйона осіб.

Число людей, які втекли з інших країн до Німеччини, сягнуло нового максимального показника за останні десятиліття. На кінець червня цього року біженців у центральному реєстрі іноземців було зафіксовано 3,26 мільйона осіб - на 111 тисяч більше, ніж наприкінці 2022 року. Про це повідомила у п'ятницю, 8 вересня, газета Neue Osnabrücker Zeitung, посилаючись на письмову відповідь міністерства внутрішніх справ ФРН на запит депутатки Бундестагу від Лівої партії Клари Бюнґер (Clara Bünger).

За даними Лівої партії, це найвищий показник із 1950-х років. Як зазначає газета, ідеться про біженців, у тому числі від військових конфліктів, претендентів на притулок і людей, яким відмовили в наданні притулку, але дозволили на деякий час залишитися в країні, оскільки їхня висилка неможливе з гуманітарних причин. Багато хто з них живе в Німеччині вже кілька років або навіть десятиліть.

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Число утікачів з України зросло незначно

Число утікачів від війни з України, яким у Німеччині надається тимчасовий захист, за першу половину цього року збільшилося незначно - на 29 тисяч. Зараз їх нараховується 1,07 мійльона. Зазначається, що люди як досі прибувають з України, так і повертаються назад, відмовляючись від тимчасового захисту.

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Серед інших у центральному реєстрі іноземців фігурує близько 279,1 тисячі осіб, яких влада ФРН зобов'язала залишити Німеччину. Цей показник вперше за останні 10 років знизився - на 8 відсотків. Близько 80 відсотків цих людей мають дозвіл на тимчасове перебування у ФРН (Duldung), який надається після відмови у наданні притулку, зокрема через складну ситуацію в країні походження. Відомства у справах іноземців вважають, що менше 10 відсотків із цієї категорії людей (менше 21 тисячі) прагнуть запобігти своїй депортації. "Право залишитись у країні замість депортації є політично коректним шляхом", - заявила газеті депутатка Клара Бюнґер.