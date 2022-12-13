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В Німеччині найвища інфляція за останні 70 років
В Німеччині найвища інфляція за останні 70 роківФото: photothek/IMAGO
ПолітикаНімеччина

У Німеччині зберігається найвища за 70 років інфляція

Євгенія Наконечна
30 хв. тому

Попри зниження в листопаді, інфляція в ФРН залишається на високому рівні. Купівельна спроможність населення знижується, визнають у Федеральному статистичному відомстві.

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Попри незначне зниження в листопаді, інфляція в Німеччині вперто залишається на високому рівні і зачіпає дедалі більше сфер повсякденного життя. Згідно з опублікованими в вівторок, 13 грудня, актуалізованими показниками Федерального статистичного відомства, у жовтні річна інфляція сягнула 10,4 відсотка - це найвищий показник за останні 70 років. Водночас споживчі ціни зросли у листопаді на 10 відсотків порівняно з аналогічним місяцем 2021 року, але скоротилися на 0,5 відсотка порівняно з жовтнем цього року.

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Економісти вважають, що сповільнення темпів інфляції в листопаді не є підставою для оптимізму. "Попри незначне зниження цін на енергоносії, рівень інфляції залишається на високому рівні - 10 відсотків", - заявив голова Федерального статистичного відомства Ґеорґ Тіль (Georg Thiel). "Ми також дедалі частіше спостерігаємо зростання цін на багато інших товарів, окрім енергоносіїв", - визнав він.

Високі темпи інфляції знижують купівельну спроможність споживачів та підривають приріст доходів. В опитуванні YouGov, проведеному в листопаді в Німеччині серед більш ніж 2000 осіб, 23 відсотки опитаних визнали, що протягом останніх трьох місяців переважно або завжди відчували труднощі з купівлею продуктів харчування. Більше половини (59 відсотків) респондентів вже скоротили свої звичні витрати. Дві третини (67 відсотків) споживачів очікують скорочення або подальшого зменшення своїх витрат. Інфляція в найбільшій економіці Європи вже кілька місяців зумовлена високими цінами на енергоносії та продукти харчування. Приміром, у листопаді енергоносії коштували на 38,7 відсотка більше, ніж в аналогічному місяці роком раніше. Утім, це дещо менше ніж здорожчання на 43 відсотки у жовтні у порівнянні з торішнім показником.

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За продукти харчування споживачам довелося заплатити на 21,1 відсотка більше, ніж у листопаді 2021 року. Згідно з офіційними даними, зростання цін у Німеччині поступово посилювалося з початку року. За рік суттєво подорожчали харчові жири та олії (плюс 41,5 відсотка), також помітно зросли в ціні молочні продукти та яйця (плюс 34 відсотки), хліб і вироби із зернових (плюс 21,1 відсотка) та овочі (плюс 20,1 відсотка).  

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