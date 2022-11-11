Єврокомісія прогнозує рецесію для єврозони цієї зими

Наступного року ЄК очікує, що економіка єврозони зросте на 0,3 відсотка. У липні цей прогноз становив 1,4 відсотка.

Європейська Комісія знизила свій прогноз економічного зростання наступного року, заявивши, що 19 країн єврозони увійдуть у стадію рецесії протягом цієї зими. За прогнозом Брюсселя, це пояснюється тим, що пікова інфляція триватиме довше, ніж очікувалося, а високий рівень цін палива та витрати на опалення підривають купівельну спроможність споживачів, пише AP.

Так, на тлі інфляції та війни РФ проти України ЄК погіршила прогноз зростання економіки єврозони на наступний рік до 0,3 відсотка, з очікуваних у липні 1,4 відсотка. Водночас на поточний рік прогноз покращився до 3,2 з 2,6 відсотка.

"Економіка ЄС перебуває на переломному етапі", - сказав єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні. За його словами, після напрочуд сильного першого півріччя економіка ЄС втратила імпульс у третьому кварталі, і останні дані вказують на уповільнення зростання взимку.

Окрім того, як вважають у ЄК, показник зростання ВВП єврозони 2024 року становитиме 1,5 відсотка, а економіки Євросоюзу загалом - 1,6 відсотка. Також зріс очікуваний показник інфляції у 2022 році - тепер він становить 8,5 відсотка замість 7,6, як очікувалось у липні.

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Падіння ВВП України у жовтні прискорилося до 39 відсотків

Напередодні, 10 листопада, перша віцепрем'єрка - міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що російські атаки по об'єктах критичної інфраструктури у жовтні погіршили падіння ВВП до 39 відсотків у порівнянні з жовтнем 2021 року, що гірше за показники, які були у вересні-серпні - 35 відсотків. "За підсумками 9 місяців ми оцінюємо падіння ВВП на рівні близько 30 відсотків. Однак у разі продовження атак, а в результаті - відключень, ВВП може знизитися нижче", - зазначила вона.

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Проте Свириденко наголосила, що українська економіка демонструє непогані адаптаційні можливості та гнучкість. "Вже можна бачити, з якою рекордною швидкістю наші енергетики повертають людям світло. Українці теж не підводять: щоразу, коли ми просимо людей знизити споживання електроенергії, ми отримуємо економію від 7 до 20 відсотків. І з такою допомогою від людей нам легше збалансувати систему", - заявила перша віцепрем'єрка.

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