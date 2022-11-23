Зростання цін у ФРН уповільнюється: пік інфляції вже близько

"Несподівано сильне", "сенсаційне". Так німецькі економісти розцінили перше за два з половиною роки зниження в Німеччині цін виробників. Федеральне статистичне відомство ФРН (Destatis) повідомило про нього 21 листопада. До цього відпускні ціни на продукцію підприємств для внутрішнього ринку безперервно, місяць за місяцем, зростали з травня 2020 року. Тоді світову економіку паралізувала пандемія коронавірусу.

Перший вагомий сигнал про уповільнення інфляції у Німеччині

І от у жовтні, для багатьох несподівано, ціни виробників у ФРН знизилися, порівняно з попереднім місяцем, з вереснем 2022 року, на 4,2 відсотка. Таке різке падіння від місяця до місяця ще жодного разу не фіксувалося з початку спостережень у 1949 році, підтвердило Destatis агентству Reuters. У результаті темпи річної інфляції в обробній промисловості, що досягали як у серпні, так і у вересні астрономічних 45,8 відсотків, склали "тільки" 34,5 відсотка. Це, звичайно, далеко ще не кінець рекордної інфляції в Німеччині та в усьому Євросоюзі, але це може стати початком її кінця.

Так вважає професор Дюссельдорфського університету та член науково-консультативної ради при міністерстві економіки та захисту клімату ФРН Єнс Зюдекум (Jens Südekum). Часто стверджують, нагадав він, що нинішня інфляція "прийшла, щоби залишитися". Але тепер "може виявитися, що вона розпрощається швидше, аніж багато хто думав".

Оприлюднені дані "надають надію, що інфляція роздрібних цін незабаром теж досягне свого піку", заявив економіст Commerzbank Ральф Сольвеен (Ralph Solveen) і зазначив, що це може статися на початку наступного року. Адже споживчі ціни зазвичай реагують на динаміку відпускних цін підприємств за кілька місяців. У жовтні інфляція на споживчому ринку ФРН досягла 10,4 відсотка. Але зараз, на думку аналітика банку LBBW Єнса-Олівера Ніклаша (Jens-Oliver Niklasch), отримано, можливо, "перший сигнал" про її уповільнення.

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Очевидне зниження темпів зростання цін у США

Перший сигнал у Німеччині, найбільшій економіці Європи, але не загалом у світі. Аналогічні сигнали вже подали й інші найбільші економічні центри планети. Так, 9 листопада Національне бюро статистики КНР (NBS) оголосило, що у жовтні ціни виробників у Китаї, а це - глобальний лідер з експорту промислової продукції, вперше з грудня 2020-го знизилися на 1,3 відсотка, причому навіть не від місяця до місяці, а у річному вираженні.

Курс на радикальне посилення грошово-кредитної політики почав давати результат Фото: Klaus-Dieter Esser/agrarmotive/picture alliance

Через тиждень, 15 листопада, зі США надійшло повідомлення про уповільнення в жовтні річних темпів зростання цін виробників в американській промисловості до 8 відсотків. У вересні цей показник склав 8,5 відсотка, у серпні 8,7 відсотка, у липні 9,8 відсотка, у червні 11,3 відсотка. Прослідковується очевидне гальмування, і цей тренд уже позначився на роздрібних цінах у Сполучених Штатах.

Темпи річної інфляції на споживчому ринку США, що злетіли у червні до рекордних за 40 років 9,1 відсотка, у липні знизилися до 8,5 відсотка, у серпні до 8,3 відсотка, у вересні до 8,2 відсотка, а у жовтні впали вже до 7,7 відсотка. Отже, курс на радикальне посилення грошово-кредитної політики або, іншими словами, на безкомпромісне зниження інфляції, що проводиться з червня Федеральною резервною системою США (ФРС), почав давати результати.

Це, у свою чергу, змінює очікування на світовому фінансовому ринку, зокрема - на валютному. Адже через усе очевидніше уповільнення інфляції в США міжнародні інвестори почали виходити з того, що ФРС зменшить тепер темпи підвищення своєї базової ставки або навіть замислиться про завершення процесу збільшення вартості кредитів. Адже саме зростання відсоткової ставки, що робило вкладення на американському ринку цінних паперів дедалі привабливішими, стало цього року ключовою причиною зміцнення долара США до інших провідних валют, зокрема й євро.

Зміцнення євро сприяє зниженню цін на пальне

Тепер уповільнення інфляції у США призвело до того, що курс європейської грошової одиниці почав зростати, чому також сприяло більш рішуче посилення грошово-кредитної політики Європейського центрального банку (ЄЦБ). Якщо наприкінці вересня курс впав до позначки 0,96 долара США, то в середині листопада 1 євро коштував приблизно 1,03 долара.

Оскільки на світовому ринку за енергоносії платять головним чином у доларах, зміцнення євро скорочує витрати європейських компаній на купівлю нафти, газу, зрідженого газу, вугілля - і тим самим сприяє зниженню імпортованої інфляції в ЄС. Тим більше, якщо одночасно дешевшають і самі енергоносії, що сталося останніми тижнями з нафтою і газом.

Німецькі автомобілісти вже відчули позитивний ефект. За даними загальнонімецького автомобільного клубу (ADAC), дизельне пальне, що коштувало в середині жовтня на заправках у Німеччині в середньому 2,14 євро за літр, у середині листопада знизилося в ціні приблизно до 1,96 євро. За цей же час 95-й бензин E10 із 10% етанолу (ADAC спостерігає саме за цим сортом) подешевшав із 1,95 євро до 1,84 євро. Особливо значним таке зниження назвати важко, проте це все ж таки здешевлення, а не подорожчання.

Німецькі автомобілісти вже відчули зниження цін на пальне Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

Саме здешевлення енергоносіїв і стало основною причиною жовтневого падіння цін у Німеччині, підкреслило Destatis у повідомленні від 21 листопада. Енергія впала в ціні порівняно з вереснем у середньому на 10,4 відсотка, зниження забезпечили головним чином електроенергія та газ. Але вони, пояснюють статистики, стали менш дорогими лише для промислових споживачів, для домашніх господарств світло та тепло поки що все ще дорожчають. Це підтверджує прогнози експертів, згідно з якими пік інфляції роздрібних цін поки що не настав.

Темпи зростання споживчих цін поки що залишаються високими

У тому числі й тому, що продовжують зростати ціни виробників споживчих товарів (вони збільшились у ціні порівняно з вереснем 2022 року на 1,1 відсотка) та особливо продуктів харчування. При цьому Destatis особливо виділяє цукор, ціни на який виробники лише за місяць підняли на 47,2 відсотка. Тому в найближчому майбутньому це напевно призведе в роздрібній торгівлі ФРН як до подальшого подорожчання самого цього товару, так і інших продуктів з високим вмістом цукру.

У той же час рослинні олії, вказує Destatis, ось уже вп'яте дешевшають місяць за місяцем, хоча усе ще коштують у виробників на 28,8 відсотків більше, ніж у жовтні минулого року.

Проте підготовлений для німецьких ЗМІ аналітичний огляд агентства Reuters доходить висновку: "Помножуються ознаки того, що пік хвилі зростання цін знаходиться в межах досяжності й що ціни зростатимуть повільніше". До таких ознак експерти агенції відносять не лише проаналізоване тут суттєве жовтневе зниження цін виробників. Вони вказують також на уповільнення зростання оптових цін у жовтні до найнижчого рівня цього року, на майбутні заходи уряду ФРН щодо стримування зростання цін на електроенергію і газ (у вигляді широкомасштабних компенсацій) та на рецесію, що насувається на багато країн, зокрема Німеччину.

Адже рецесії зазвичай спричиняють падіння цін. Reuters посилається у зв'язку з цим на повідомлення Destatis від 1 листопада про те, що у вересні ціни імпортних товарів уже знизилися в порівнянні з серпнем 2022 року на 0,9 відсотка. Таке зниження в порівнянні з попереднім місяцем у Німеччині теж зафіксували вперше за два з половиною роки - з квітня 2020-го.