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Зростання споживчих цін в Україні від початку року склало 25,7 відсоткаФото: Frank Hammerschmidt/dpa/picture alliance
ЕкономікаУкраїна

Інфляція в Україні у листопаді сповільнилася

Степан Смишляєв
2 год. тому

У листопаді в Україні продовжили зростати ціни на яйця та іншу їжу та напої, однак дещо подешевшали одяг та взуття. У третьому кварталі дещо знизилося падіння ВВП, але удари РФ по енергетиці погіршили ситуацію.

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Зростання споживчих цін в Україні у листопаді 2022 року сповільнилося до 0,7 відсотка у порівнянні з 2,5 відсотка у жовтні. Загалом з початку року споживча інфляція в Україні склала 25,7 відсотка, а базова - 21,6 відсотка, повідомила у п'ятницю, 9 грудня, Державна служба статистики.

У листопаді ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,6 відсотка. Найбільше подорожчали яйця - 10,6 відсотка. Водночас на 1,6 відсотка подешевшали одяг та взуття.

В жовтні Національний банк України прогнозував, що за підсумками 2022 року інфляція складе 30 відсотків, тоді як уряд наприкінці жовтня покращив свій прогноз з 30,1 до 29,3 відсотка, зауважує "Інтерфакс-Україна".

Напередодні голова НБУ Андрій Пишний зазначив, що інфляція залишається контрольованою, а темпи зростання цін - нижчими, ніж прогнозував Нацбанк. Він також спрогнозував, в 2023 році інфляція буде нижчою.

ВВП впав майже на третину

Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками третього кварталу теж сповільнилося: у липні-вересні він впав на 30,8 відсотка порівняно з третім кварталом 2021 року, тоді як у квітні-червні - на 37,2 відсотка в порівнянні з другим кварталом минулого року. При цьому, якщо порівнювати з попереднім кварталом, ВВП в третьому кварталі зріс на 9 відсотків.

Як раніше зазначали в міністерстві економіки, через російські атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури України, у жовтні ситуація з падінням ВВП погіршилась - воно прискорилися до 39 відсотків у порівнянні з жовтнем 2021 року. В результаті прогноз падіння ВВП за підсумками року погіршено з 32 до 33,2 відсотка.

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