У Німеччині затримали підозрюваного в підготовці теракту

За даними ЗМІ, чоловік, який дотримується ісламістських поглядів, планував на вантажівці протаранити проізраїльську демонстрацію.

У Дуйсбурзі на заході Німеччини поліція затримала 24 жовтня чоловіка, який, імовірно, планував влаштувати теракт, пишуть німецькі ЗМІ.

За даними Der Spiegel, 29-річний Тарік З. хотів спрямувати вантажівку в натовп людей на демонстрації на підтримку Ізраїлю.

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Поліція прилеглого міста Ессен повідомила, що вдень отримала "інформацію про можливий сценарій нападу". У квартирі "чоловіка, який уже був відомий поліції" в Дуйсбурзі, провели обшук, а самого його взяли під варту.

Інформація надійшла від іноземних спецслужб, які звернули увагу на листування чоловіка в різних чатах, де той ділився планами "стати мучеником", пише Bild.

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За даними ЗМІ, в 2017 році Вищий земельний суд Дюссельдорфа засудив Таріка З. до п'яти років позбавлення волі за членство в терористичній організації "Ісламська держава".

Поліція Дуйсбурга заявила, що не може підтвердити особу підозрюваного.

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