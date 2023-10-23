Суд у Гамбурзі: брати планували теракт у церкві у Швеції

Два брати-сирійці постали перед судом у Гамбурзі за ймовірну підготовку теракту в шведській церкві. Судовий розгляд триватиме до 11 січня.

У вищому земельному суді Гамбурга у понеділок, 23 жовтня, розпочався процес у справі двох братів із Сирії. За версією прокуратури, підсудні задумували скоїти теракт в одній із церков у Швеції як реакцію на акції спалення Корану в цій скандинавській країні.

Обвинувачення вважає, що метою нападу мало стати вбивство якомога більшої кількості людей, проте чітких планів скоєння цього теракту зловмисники ще не мали. Судовий розгляд триватиме до 11 січня.

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Що відомо про підготовку теракту

Одному з підсудних 24 роки, іншому - 29 років. Згідно з обвинувальним висновком, зачитаним у понеділок, старший із братів планував напад з весни 2023 року під керівництвом учасника терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД).

Прокурори обвинувачують старшого брата у спробі вступу в терористичну організацію за кордоном, підготовці серйозного насильницького акту, що загрожує громадській безпеці та фінансуванні тероризму. Припускається, що у підготовці чоловікові сприяв також його молодший брат. 24-річний посібник притягується до відповідальності у зв'язку з підозрою щодо надання підтримки терористичній організації за кордоном та пособництву у фінансуванні тероризму.

Поліція заарештувала братів 25 квітня. Старшого з них було затримано спецназом у Гамбурзі. За даними обвинувачення, він мав намір виготовити "пояс шахіда" та підірвати його в одній із церков Швеції. На момент затримання старший брат уже мав доступ до матеріалів, які міг би використати для створення бомби. Його молодшого брата затримали в Баварії. Припускається, що він допомагав своєму братові у придбанні вибухових речовин.