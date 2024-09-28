У Німеччині заблокували показ пропагандистських каналів РФ

Нелегальний стримінговий сервіс ретранслював у ФРН заборонені в країні пропагандистські телеканали Кремля. Сервісом керували з Карлсруе німець та його дружина-українка.

Митні органи Німеччини за дорученням прокуратури Карлсруе припинили роботу нелегального стримінгового сервісу, який через інтернет ретранслював заборонені в країні російські телеканали, такі як RT (раніше - Russia Today) та "Россия 1". Про це 27 вересня повідомили агентство AFP і телерадіокомпанія Südwestrundfunk (SWR).

Сервісом понад два роки керували з Карлсруе 37-річний німець та його 42-річна дружина-українка. В ході обшуків у них конфіскували обладнання для ретрансляції, письмові докази та 40 тисяч євро готівкою. Крім того, у подружжя конфіскували 120 тисяч євро доходів від незаконного стримінгу, а інтернет-домен, який вони використовували, заблокували..

Подружжю загрожує тюремне ув'язнення від року.

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Заборони російських пропагандистських каналів у ЄС

Комісія з ліцензування та нагляду - орган земельних регуляторів радіо- та телепрограм у Німеччині - в лютому 2022 року заборонила мовлення RT DE у ФРН, мотивувавши тим, що телеканал не має ліцензії на трансляцію в країні, необхідної відповідно до чинного законодавства.

1 березня того ж року Рада Європейського Союзу вирішила заборонити мовлення RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish та Sputnik - як такі, що загрожують громадському порядку та безпеці в ЄС.

У грудні того року в рамках дев'ятого пакету санкцій проти Росії Євросоюз призупинив дію ліцензій на мовлення НТВ/НТВ "Мир", "Россия 1", РЕН ТВ та "Первого канала". "Ці ЗМІ знаходяться під постійним прямим чи непрямим контролем керівництва РФ і використовуються останнім для своїх безперервних та узгоджених дій щодо дезінформації та військової пропаганди, які узаконюють російську агресію та підривають підтримку України", - заявили тоді в Раді ЄС.