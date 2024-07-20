У Німеччині вшанували пам'ять учасників Опору нацизму

Минуле не можна змінити, але "у своєму становленні історія перебуває в наших руках", заявив канцлер Олаф Шольц і нагадав про важливість ролі, яку зіграли учасники Опору.

У Німеччині в суботу, 20 липня, - у 80-ті роковини спроби замаху на Адольфа Гітлера в 1944 році - відбуваються заходи пам'яті учасників Опору націонал-соціалістичній тиранії. У Берліні виступили голова правління Фонду 20 липня 1944 року (Stiftung 20. Juli 1944) Роберт фон Штайнау-Штайнрюк (Robert von Steinau-Steinrück), правлячий бургомістр Берліна Кай Веґнер (Kai Wegner) і канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Хоча минуле неможливо змінити, "у своєму становленні історія перебуває в наших руках", заявив канцлер Шольц і нагадавши про важливість ролі, яку зіграли учасники Опору. Водночас він згадав війну, розв'язану Росією проти України: "У 2024 році ми не можемо відзначати річницю 20 липня, не думаючи про мужніх громадян України, які вже понад два роки протистоять злочинній російській агресії". "Саме з огляду на відповідальність перед нашою власною історією у Німеччині в цій ситуації може бути лише одна позиція - на боці України", - наголосив він.

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Наприкінці заходу президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) у супроводі генерального інспектора Бундесверу Карстена Бройєра (Carsten Breuer) поклав меморіальний вінок до місця, де в ніч проти 21 липня 1944 року розстріляли полковника вермахту Клауса фон Штауффенберґа (Claus Schenk Graf von Stauffenberg) - одного з основних учасників змови. Вінки в пам'ять жертв націонал-соціалізму поклали також глава Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas), глава Бундесрату Мануела Швезіґ (Manuela Schwesig), і міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius).

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Замах на Гітлера 20 липня 1944 року

20 липня 1944 року низка високопоставлених офіцерів вермахту здійснили невдалий замах на Адольфа Гітлера. Після провалу більшість учасників змови були страчені або репресовані. Загалом було заарештовано приблизно 600 осіб. Згодом цей замах отримав назву "Операція "Валькірія", або "Змова 20 липня".