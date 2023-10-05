Що буде з будинком, у якому народився Гітлер

У будинку, де народився Адольф Гітлер, планують розмістити поліцейську дільницю. Суперечки з цього приводу розділили австрійське суспільство: що робити з будівлею, де виріс диктатор "третього рейху"?

Непримітний кам'яний будинок за адресою Salzburger Vorstadt 15 пофарбований у привітний бежевий колір. На вікнах першого поверху - залізні ґрати. Неподалік від будинку автобусна зупинка, поруч із нею встановлено пам'ятний камінь із граніту. "За мир, свободу і демократію. Ні - фашизму. Пам'яті мільйонів загиблих", - свідчить висічений напис. У цьому будинку 20 квітня 1889 року народився Адольф Гітлер (Adolf Hitler), диктатор "третього рейху".

Уже один цей факт робить будинок особливим, а Браунау-на-Інні - історичним містом. Досі, через 78 років після самогубства Гітлера в бункері берлінської рейхсканцелярії, завдяки якому він уникнув усілякої відповідальності незадовго до беззастережної капітуляції Німеччини, все ще точаться дискусії про подальшу долю будинку, де народився Адольф Гітлер. Австрія, яка є власницею цієї будівлі, хотіла б нарешті позбутися місця паломництва неонацистів, тому й було вирішено віддати будинок під поліцейську дільницю. Але це рішення спричиняє спротив і протести.

"Ляпас жертвам"

"Перетворення його на поліцейську дільницю надсилає абсолютно хибний сигнал, це ляпас жертвам", - каже 58-річний кінорежисер Ґюнтер Швайґер (Günter Schwaiger). Він зняв документальний фільм "Хто боїться Браунау?" - про місце народження Гітлера. Фільм отримав високу оцінку кінокритиків і глядачів.

Картину, над створенням якої Швайґер працював п'ять років, показують у кінотеатрах альпійської республіки з початку вересня. Наприкінці жовтня фільм представлять на кінофестивалі в Німеччині. "Браунау - не "коричневе" місто, якраз навпаки", - наголосив режисер Швайґер в інтерв'ю DW. Той факт, що Гітлер народився тут, змушує людей більше, ніж будь-де, пам'ятати про минуле. "Не потрібно боятися Браунау і вже тим паче людей, які мешкають у цьому місті", - упевнений режисер.

Ґюнтер Швайґер (праворуч) - кадр з його фільму Фото: Dim Dim Film / Günter Schwaiger

Тим часом громадянська ініціатива виступає проти плану австрійського міністерства внутрішніх справ розмістити в ньому поліцейську дільницю. "Символічний ефект був би катастрофічним", - заявила DW прессекретарка Евеліне Долль (Eveline Doll). В часи нацизму поліція відігравала сумнівну роль. "Є багато хороших ідей і пропозицій, як можна було б розумно і відповідально знайти нове місце цьому будинку в сучасному житті", - переконана Долль.

Спеціальна комісія шукає рішення

Пошуки "відповідного" варіанту для використання будинку, в якому народився Гітлер, почалися давно. Після "аншлюсу", приєднання Австрії 1938 року до "третього рейху", нацистська партія НСДАП придбала місце народження свого "лідера" і створила тут культурний центр. Після війни він повернувся до колишніх власників, а держава стала орендарем приміщень. За цей час тут була бібліотека, школа, майстерня для людей з інвалідністю. З 2011 року будинок спорожнів. У 2016 році Австрія експропріювала будинок, щоб не допустити його переходу в приватне користування неонацистами.

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Але що з ним тепер робити? У країні створено спеціальну Комісію з історично коректного поводження з місцем народження Адольфа Гітлера. У своєму підсумковому звіті група експертів, до якої також увійшли історики та політики, заявила: "Міф про лідера і культ лідера були і залишаються частиною наративів про Гітлера". Важливо "зламати наявну символіку цього місця" - шляхом "використання цієї будівлі в соціально-благодійних або офіційно-адміністративних цілях". Комісія не рекомендує використовувати будинок для проєктів освітнього характеру або проведення різних виставок.

Побоювання експертів

"Метою завжди було не допустити того, щоб цей будинок став місцем паломництва неонацистів", - пояснює Оскар Дойч (Oskar Deutsch), президент єврейської громади Відня і член Комісії з історично коректного поводження з місцем народження Адольфа Гітлера. Однак слід зауважити, що "тут планується створити поліцейську дільницю демократичної правової держави, завданням якої, серед іншого, є вжиття заходів проти реактивації націонал-соціалізму". Зрештою, цю мету переслідують усі учасники дебатів навколо будинку Гітлера.

Будинок, де народився Гітлер Фото: Ernst Weingartner/CHROMORANGE/picture alliance

У березні Інститут маркетингу міста Лінца в рамках громадянської ініціативи опитав тисячу австрійців. Більше половини (52 відсотки) підтримали ідею розміщення в будинку в Браунау-на-Інні організації, яка тематично опікується вивченням історії націонал-соціалізму, збереженням пам'яті про його жертв, антифашизмом, толерантністю і проблемами збереження миру. 23 відсотки опитаних висловилися за знесення будинку. І лише шість відсотків підтримали ідею розміщення в ньому поліцейської дільниці.

Евеліне Долль, прессекретарка громадянської ініціативи, вважає, що в місті має постійно працювати пересувна виставка "Праведники: хоробрість - це питання вибору" ("Die Gerechten - Courage ist eine Frage der Entscheidung") віденської асоціації "Австрійські друзі Яд Вашема". Виставка площею в 400 квадратних метрів присвячена відважним людям, які ризикували своїм життям, щоб врятувати євреїв під час Голокосту.

Судячи з усього, на шляху переобладнання будинку на поліцейську дільницю, яке обійдеться в 20 мільйонів євро, жодних перешкод більше нема. Там же планується створити навчальний центр, у якому співробітники поліції зможуть проходити навчання у сфері прав людини. Будівельні роботи заплановані на початок жовтня. Однак дискусія про використання будинку, в якому народився Гітлер, у Браунау-на-Інні, найімовірніше, не вщухне.

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