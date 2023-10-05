  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КультураАвстрія

Що буде з будинком, у якому народився Гітлер

Штефан Деґе | Віктор Вайц
5 жовтня 2023 р.

У будинку, де народився Адольф Гітлер, планують розмістити поліцейську дільницю. Суперечки з цього приводу розділили австрійське суспільство: що робити з будівлею, де виріс диктатор "третього рейху"?

https://p.dw.com/p/4X93u
Будинок, де народився Гітлер
Будинок, де народився Гітлер, перепланують у поліцейську дільницюФото: BARBARA GINDL/APA/picture alliance

Непримітний кам'яний будинок за адресою Salzburger Vorstadt 15 пофарбований у привітний бежевий колір. На вікнах першого поверху - залізні ґрати. Неподалік від будинку автобусна зупинка, поруч із нею встановлено пам'ятний камінь із граніту. "За мир, свободу і демократію. Ні - фашизму. Пам'яті мільйонів загиблих", - свідчить висічений напис. У цьому будинку 20 квітня 1889 року народився Адольф Гітлер (Adolf Hitler), диктатор "третього рейху".

Уже один цей факт робить будинок особливим, а Браунау-на-Інні - історичним містом. Досі, через 78 років після самогубства Гітлера в бункері берлінської рейхсканцелярії, завдяки якому він уникнув усілякої відповідальності незадовго до беззастережної капітуляції Німеччини, все ще точаться дискусії про подальшу долю будинку, де народився Адольф Гітлер. Австрія, яка є власницею цієї будівлі, хотіла б нарешті позбутися місця паломництва неонацистів, тому й було вирішено віддати будинок під поліцейську дільницю. Але це рішення спричиняє спротив і протести.

"Ляпас жертвам"

"Перетворення його на поліцейську дільницю надсилає абсолютно хибний сигнал, це ляпас жертвам", - каже 58-річний кінорежисер Ґюнтер Швайґер (Günter Schwaiger). Він зняв документальний фільм "Хто боїться Браунау?" - про місце народження Гітлера. Фільм отримав високу оцінку кінокритиків і глядачів.

Картину, над створенням якої Швайґер працював п'ять років, показують у кінотеатрах альпійської республіки з початку вересня. Наприкінці жовтня фільм представлять на кінофестивалі в Німеччині. "Браунау - не "коричневе" місто, якраз навпаки", - наголосив режисер Швайґер в інтерв'ю DW. Той факт, що Гітлер народився тут, змушує людей більше, ніж будь-де, пам'ятати про минуле. "Не потрібно боятися Браунау і вже тим паче людей, які мешкають у цьому місті", - упевнений режисер.

Ґюнтер Швайґер (праворуч) - кадр з його фільму
Ґюнтер Швайґер (праворуч) - кадр з його фільмуФото: Dim Dim Film / Günter Schwaiger

Тим часом громадянська ініціатива виступає проти плану австрійського міністерства внутрішніх справ розмістити в ньому поліцейську дільницю. "Символічний ефект був би катастрофічним", - заявила DW прессекретарка Евеліне Долль (Eveline Doll). В часи нацизму поліція відігравала сумнівну роль. "Є багато хороших ідей і пропозицій, як можна було б розумно і відповідально знайти нове місце цьому будинку в сучасному житті", - переконана Долль.

Спеціальна комісія шукає рішення

Пошуки "відповідного" варіанту для використання будинку, в якому народився Гітлер, почалися давно. Після "аншлюсу", приєднання Австрії 1938 року до "третього рейху", нацистська партія НСДАП придбала місце народження свого "лідера" і створила тут культурний центр. Після війни він повернувся до колишніх власників, а держава стала орендарем приміщень. За цей час тут була бібліотека, школа, майстерня для людей з інвалідністю. З 2011 року будинок спорожнів. У 2016 році Австрія експропріювала будинок, щоб не допустити його переходу в приватне користування неонацистами.

Читайте також: Чому Гітлера не вбили вже 1944 року?

Але що з ним тепер робити? У країні створено спеціальну Комісію з історично коректного поводження з місцем народження Адольфа Гітлера. У своєму підсумковому звіті група експертів, до якої також увійшли історики та політики, заявила: "Міф про лідера і культ лідера були і залишаються частиною наративів про Гітлера". Важливо "зламати наявну символіку цього місця" - шляхом "використання цієї будівлі в соціально-благодійних або офіційно-адміністративних цілях". Комісія не рекомендує використовувати будинок для проєктів освітнього характеру або проведення різних виставок.

Побоювання експертів

"Метою завжди було не допустити того, щоб цей будинок став місцем паломництва неонацистів", - пояснює Оскар Дойч (Oskar Deutsch), президент єврейської громади Відня і член Комісії з історично коректного поводження з місцем народження Адольфа Гітлера. Однак слід зауважити, що "тут планується створити поліцейську дільницю демократичної правової держави, завданням якої, серед іншого, є вжиття заходів проти реактивації націонал-соціалізму". Зрештою, цю мету переслідують усі учасники дебатів навколо будинку Гітлера.

Будинок, де народився Гітлер
Будинок, де народився ГітлерФото: Ernst Weingartner/CHROMORANGE/picture alliance

 

У березні Інститут маркетингу міста Лінца в рамках громадянської ініціативи опитав тисячу австрійців. Більше половини (52 відсотки) підтримали ідею розміщення в будинку в Браунау-на-Інні організації, яка тематично опікується вивченням історії націонал-соціалізму, збереженням пам'яті про його жертв, антифашизмом, толерантністю і проблемами збереження миру. 23 відсотки опитаних висловилися за знесення будинку. І лише шість відсотків підтримали ідею розміщення в ньому поліцейської дільниці.

Евеліне Долль, прессекретарка громадянської ініціативи, вважає, що в місті має постійно працювати пересувна виставка "Праведники: хоробрість - це питання вибору" ("Die Gerechten - Courage ist eine Frage der Entscheidung") віденської асоціації "Австрійські друзі Яд Вашема". Виставка площею в 400 квадратних метрів присвячена відважним людям, які ризикували своїм життям, щоб врятувати євреїв під час Голокосту.

Судячи з усього, на шляху переобладнання будинку на поліцейську дільницю, яке обійдеться в 20 мільйонів євро, жодних перешкод більше нема. Там же планується створити навчальний центр, у якому співробітники поліції зможуть проходити навчання у сфері прав людини. Будівельні роботи заплановані на початок жовтня. Однак дискусія про використання будинку, в якому народився Гітлер, у Браунау-на-Інні, найімовірніше, не вщухне.

Читайте також: "Щоденники Гітлера" - неперевершений фейк німецьких ЗМІ

Дім, в якому народився Гітлер: що зроблять з будинком?

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Російський ракетний крейсер "Москва" у Севастополі

Росія вивела кілька кораблів з Криму та будує базу в Абхазії

Конфлікти5 жовтня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Прапори КНР та ЄС

ЄС - Китай: тон розмови стає дедалі жорсткішим

ЄС - Китай: тон розмови стає дедалі жорсткішим

Економіка5 жовтня 2023 р.
Українська гривня

Керована гнучкість валютного курсу. Як це вплине на гривню?

Керована гнучкість валютного курсу. Як це вплине на гривню?

Економіка4 жовтня 2023 р.
Українські діти з Ізюма на Харківщині, яких вивезли в Росію

Треба єдиний механізм: правозахисники про репатріацію дітей

Треба єдиний механізм: правозахисники про репатріацію дітей

Конфлікти4 жовтня 2023 р.
Wochenrückblick Welt KW 48 Iran Flash-Galerie

Без строку давності: корупціонерам в Україні вже не до сміху

Без строку давності: корупціонерам в Україні вже не до сміху

Корупція4 жовтня 2023 р.
Черга до міграційного центру в Бранденбурзі

Біженці у Німеччині. Скільки отримують і на що мають право?

Біженці у Німеччині. Скільки отримують і на що мають право?

Міграція4 жовтня 2023 р.
external

Історія 20-річних близнюків-рятувальників з Одеси

Історія 20-річних близнюків-рятувальників з Одеси

Конфлікти4 жовтня 2023 р.06:42 хв.
На головну сторінку