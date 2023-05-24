У будинку Гітлера проводитимуть семінари про права людини

Дім, у якому в дитинстві жив Адольф Гітлер, хотіли перетворити на поліцейську дільницю. Ці плани зазнали критики з боку суспільства, тож влада Австрії вирішила проводити там для правоохоронців семінари про права людини.

У будинку в австрійському місті Браунау-на-Інні, де провів частину дитинства німецький диктатор Адольф Гітлер, планують створити центр проведення семінарів про права людини для працівників поліції, повідомляє в середу, 24 травня, місцевий телеканал ORF2.

Раніше міністерство внутрішніх справ Австрії планувало відкрити там поліцейську дільницю, але ці плани розкритикували представники громадянського суспільства. "Існує так багато конструктивних можливостей, які надіслали б кращий сигнал у міжнародній та внутрішній перспективі", - зауважували в ініціативі Diskurs Hitlerhaus.

В експертній комісії міністерства внутрішніх справ Австрії наголосили, що головне - "позитивна робота", яка відбуватиметься в цьому місці. "Йдеться не про просту поліцейську дільницю. Йдеться про те, щоб спробувати провести позитивну роботу. А що може бути важливішим за навчання молодих поліцейських у галузі прав людини?" - сказав член комісії, історик з Університету Відня Олівер Раткольб.

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Націоналізація будинку Гітлера в Австрії

У грудні 2016 року австрійська влада вирішила націоналізувати будівлю, де Гітлер жив до трьох років.

У роки Другої світової війни її використовували як "культурний центр". Під час відступу нацистів з Австрії будівлю намагалися підірвати, але не встигли, оскільки туди зайшли американські війська.

Після війни там спершу була бібліотека, потім школа, пізніше - майстерня для людей з обмеженими можливостями. У 1952 році будинок передали родині його нинішніх господарів як компенсацію. З 2011 року він пустував.

У 2016 році влада Австрії розглядала план знесення будівлі до фундаменту. Однак на цей крок не пішли, адже вона вважається пам'яткою архітектури XVII століття. З 1993 року вона входить до архітектурної групи Зальцбурзького передмістя та охороняється законом.

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