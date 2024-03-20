У Німеччині констатували кінець енергетичної кризи

У ФРН більше немає ні загрози виникнення дефіциту палива, ні захмарних цін на нього, а на ринку газу - комфортна ситуація. Ціни повернулися на рівень до лютого 2022 року.

Уряд Німеччини оголосив відбій: енергетична криза в країні закінчилася. "З цією кризою ми впоралися", - заявив 19 березня віцеканцлер і міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck), виступаючи в Берліні на міжнародній конференції Berlin Energy Transition Dialogue (BETD), присвяченій глобальному енергетичному переходу. Він наголосив, що "енергопостачання з усіх боків забезпечено", повідомила агенція Reuters.

ФРН припинила імпорт енергоносіїв з Росії

Віцеканцлер окремо зазначив, що німецькі підземні сховища газу (ПСГ) зараз добре заповнені, а гуртові ціни на газ повернулися на рівень до повномасштабного нападу Росії на Україну в лютому 2022 року. За словами Габека, Німеччині як і раніше доводиться імпортувати 90 відсотків викопних енергоносіїв, але тепер придбання їх перебуває на надійній основі.

До 2022 року Німеччина закуповувала енергоносії головним чином у Росії - на РФ припадало 55 відсотків імпорту природного газу, понад 50 відсотків кам'яного вугілля та близько 35 відсотків нафти. Тепер весь цей імпорт енергоресурсів з РФ фактично зведений до нуля. Вугілля і танкерні поставки нафти опинилися під санкціями ЄС, від постачання нафтопереробному заводу (НПЗ) в східнонімецькому Шведті нафтопроводом "Дружба" Берлін відмовився добровільно, качати в ФРН трубопровідний газ "Газпром" сам припинив приблизно за місяць до диверсії на "Північному потоці".

НПЗ у місті Шведт Фото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/picture alliance

Єдине, що поки, можливо, надходить на німецький ринок з Росії, так це невеликі обсяги спочатку видобутого у РФ газу, який компанія "Новатек" в скрапленому вигляді поставляє на західноєвропейські СПГ-термінали й де він при регазифікації мимоволі змішується з партіями з інших країн. Німеччина імпортує СПГ через термінали, приміром, у Бельгії та Франції, але прямих закупівель з Росії немає. Понад 40 відсотків потреби ФРН у природному газі сьогодні забезпечує Норвегія за допомогою трьох підводних трубопроводів.

Ринок газу: добре заповнені ПСГ і помірні ціни

Енергетична криза, закінчення якої оголосив тепер міністр економіки ФРН, тривала в Німеччині приблизно два з половиною роки. Вона розпочалася ще восени 2021 року, коли російський газовий монополіст "Газпром" цілеспрямовано спустошив свої великі газосховища в Німеччині та Австрії й всіляко стримував їх заповнення, що вже тоді призвело до зростання цін.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України на світовому ринку подорожчали всі викопні енергоносії. До того ж з початку літа 2022 року Москва під різними приводами скорочувала прокачування по "Північному потоку" законтрактованих Німеччиною обсягів газу, поки не припинила його повністю 31 серпня. До того часу ціни злетіли до рекордних значень, перевищивши просто немислиму доти позначку в 340 євро за мегават-годину або 3500 доларів за тисячу кубометрів.

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А нині, в березні 2024, вони коливаються приблизно в діапазоні 25-27 євро за мегават-годину або менше ніж 300 доларів за тисячу кубометрів. Тож у порівнянні з піковими значеннями ціни до кінця другої зими без газу з Росії впали в десять з гаком разів. Тим самим вони, як і зазначив Габек, вже повернулися на рівень до російського нападу на Україну в лютому 2022 року, але поки що перебувають вище середніх показників другої половини 2010-х років, хоча вже наблизилися до них.

Що ж стосується рівня заповнення німецьких газосховищ, то він тримається зараз, в середині березня, коли опалювальний сезон в Німеччині на тлі серйозного підвищення денної температури (місцями плюс 15-19 градусів) фактично вже закінчився, приблизно на рівні 66 відсотків. Це - дуже комфортна вихідна ситуація для майбутнього заповнення ПСГ до наступної зими. За даними Федерального агентства з мереж (Bundesnetzagentur), закачування частково вже почалося.

Найбільше в ЄС підземне газосховище "Реден" на північному заході Німеччини. Німецькі ПСГ заповнені цієї весни на 66 відсотків Фото: astora.de

Бензин і дизель у ФРН майже на довоєнному рівні цін

Світові котирування нафти зараз теж перебувають на рівні до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, і для підтримки таких цін картелю ОПЕК+ доводиться і далі вдаватися до постійного скорочення обсягів видобутку. Так, ціна бареля європейського еталонного сорту Brent і в січні 2022-го, і в середині березня 2024-го коливалася приблизно навколо позначки 85 доларів.

Тож середні ціни на автозаправних станціях Німеччини склали, згідно з щотижневим оглядом загальнонімецького автомобільного клубу ADAC від 13 березня 2024 року, за літр 95-го бензину з 10 відсотками етанолу (сорт Super E10) 1,760 євро і за літр дизельного пального 1,717 євро. Це не надто велика різниця порівняно з цінами, зазначеними в аналогічному повідомленні ADAC від 2 лютого 2022 року, особливо якщо зважати на підвищення ставки податку на викиди CO2 з 1 січня цього року: два роки тому ціни були 1,712 євро за бензин і 1,640 за дизель. Хоча в попередні роки пальне коштувало, звісно, дешевше.

Таким чином, уряд ФРН має досить підстав говорити про завершення енергетичної кризи: на німецькому ринку немає більше ні загрози виникнення дефіциту палива, ні захмарних цін на нього. Правда, загальний рівень цін, особливо роздрібних, виріс, але це вже не ознака кризи, а результат тієї інфляції, яку вона породила і до наслідків якої економіка і домогосподарства тепер достосовуються.