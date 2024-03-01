"Роснефть" продасть свій НПЗ у Німеччині

Уряд Німеччини може дати російській компанії час піти добровільно та продати НПЗ у Шведті. Можливим покупцем є польська компанія Orlen.

У конфлікті навколо бізнесу "Роснефті" в Німеччині намітився компроміс, який дозволить уникнути націоналізації майна компанії Rosneft Deutschland. Головним її активом є частка у 54% у нафтопереробному заводі PCK Raffinerie Schwedt у місті Шведті. Уряд ФРН розглядає питання щодо продовження довірчого управління цим НПЗ ще на пів року, повідомила у п'ятницю, 1 березня, агенція Reuters. За цей час німецька "дочка" російської компанії має намір завершити процес продажу своєї власності, що вже почався, і вона поінформувала про це федеральну владу.

Міністерство економіки ФРН вивчає пропозицію, що надійшла, і необхідні юридичні гарантії. Водночас представниця Федерального адміністративного суду в Лейпцигу підтвердила агенції, що "Роснефть" призупинила позов проти довірчого управління своєї частки в НПЗ у Шведті. Підтвердження від "Роснефті" Reuters на момент публікації не отримала.

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На виході російської компанії наполягає Польща

Наявна інформація вказує на те, що обидві сторони пішли на деескалацію конфлікту, який різко загострився після того, як міністерство економіки ФРН на початку лютого 2024 запросило представників "Роснефті" на слухання щодо можливої націоналізації її активів.

Це було пов'язано з тим, що 10 березня спливає черговий термін запровадженого ще у вересні 2022 року режиму довірчого управління заводом, і федеральна влада вирішила не продовжувати його вчергове, оскільки прагне стабільного вирішення долі підприємства. Воно забезпечує нафтопродуктами Берлін та значну частину Східної Німеччини.

До того ж у разі відходу російської держкомпанії Польща обіцяла суттєво розширити постачання нафти на НПЗ у Шведті з порту Гданська. Це новий польський уряд підтвердив 13 лютого під час візиту до Варшави міністра економіки ФРН Роберта Габека (Robert Habeck).

PCK Raffinerie Schwedt гостро потребує сировини після того, як уряд ФРН добровільно відмовився від її імпорту з Росії нафтопроводом "Дружба", хоча той і не потрапив під санкції Євросоюзу, які запроваджені у відповідь на російське вторгнення в Україну. Можливим покупцем контрольного пакета на підприємстві неодноразово називалася польська нафтова компанія Orlen, яка активно працює на ринку Німеччини та контролює постачання сировини до порту Гданська. Важливим постачальником нафти до Шведта тим часом став Казахстан.