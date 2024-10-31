У Німеччині цьогоріч істотно побільшало депортацій

Упродовж дев'яти місяців цього року з ФРН депортували понад 14,7 тисячі осіб, що на понад 20 відсотків перевищує торішній показник, констатують у МВС країни.

Цьогоріч у Німеччині зафіксували значне зростання числа проведених депортацій осіб, котрі не отримати дозволу на перебування в ФРН. Про це свідчать оприлюднені в четвер, 31 жовтня, дані міністерства внутрішніх справ ФРН. Згідно з інформацією відомства, за перші дев'ять місяців кількість депортацій з Німеччини досягла 14 706 - зростання більш ніж на 20 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. За аналогічний торішній період було депортовано 12 042 особи, додали в міністерстві.

Таким чином за перші дев'ять місяців 2024 року з Німеччини депортували на понад 2 600 осіб більше, ніж у 2023 році, що відповідає зростанню на 22 відсотки. За даними МВС, основними країнами призначення депортацій були Грузія, Північна Македонія, Австрія, Албанія та Сербія.

Перші випадки депортації до Афганістану з осені 2021 року

Показово, що наприкінці серпня Німеччина депортувала людей до Афганістану - вперше з часу приходу до влади в цій країні ісламістського руху "Талібан", - на борту літака було 28 осіб. "Найближчим часом відбудуться подальші депортації до Афганістану", - заявляла міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser) кілька тижнів тому.

Вона додала, що також її відомство вивчає можливість організації депортації до Сирії тих, кому відмовлено в праві залишатися в Німеччині.

Нагадаємо, в серпні цього року уряд ФРН обіцяв посилити депортацію нелегальних мігрантів з ФРН у відповідь на різанину в Золігнені.