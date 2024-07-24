У Москві підірвали машину з топвійськовим

В авто офіцера міноборони РФ, який служив у ГРУ і відповідав за зв'язок, здетонувала вибухівка. Йому відірвало ступні ніг. Оскільки військовий розвідник - учасник війни проти України, підозрюють українські спецслужби.

У спальному районі на півночі Москви зранку середи, 24 липня, підірвали автівку заступника начальника 89-го центру супутникового зв'язку збройних сил РФ Андрія Торгашова, повідомляють російські ЗМІ.

На оприлюдненому у соціальних мережах відео видно, як чоловік підходить до Toyota Land Cruiser у дворі дому, сідає в авто, після чого стається вибух. За словами очевидців, військовому відірвало ступні, а його дружина зазнала поранень від уламків. Обидва госпіталізовані, чоловік - у вкрай важкому стані.

У підриві шукають український слід

У міністерстві внутрішніх справ РФ заявили, що причиною вибуху стала детонація завчасно встановленого вибухового пристрою. Справу кваліфікували як замах на вбивство. Одна з версій слідства пов'язана "з професійною діяльністю" військового.

Як пише "Коммерсант", 49-річний майор Торгашов - офіцер міністерства оборони РФ, який служив у ГРУ та відповідав за засоби захищеного зв'язку. Оскільки військовий розвідник - учасник війни Росії проти України, "відпрацьовується версія, пов'язана з діями українських спецслужб та їхніх агентів".

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