СК РФ вже знайшов "український слід" у вибуху авто Прилєпіна

Затриманий підозрюваний в організації вибуху авто Захара Прилєпіна вже нібито розповів російським слідчим, що діяв за завданням спецслужб України.

Слідчий комітет (СК) РФ прозвітував про затримання підозрюваного у здійсненні підриву автомобіля письменника-пропагандиста Захара Прилєпіна. Ним виявився Олександр Пермяков, який під час допиту "дає свідчення про те, що діяв за завданням співробітників спецслужб України", повідомили у СК РФ ввечері у суботу, 6 травня.

У відомстві стверджують, що підозрюваний заклав вибуховий пристрій на шляху руху автомобіля Прилєпіна, який привів у дію дистанційно, після чого втік з місця злочину, але невдовзі був затриманий правоохоронцями. У відомстві зазначили, що слідчі дії тривають і встановлюються інші особи, причетні до вибуху.

За інформацією російського інтернет-видання Baza, затримано також другого підозрюваного, 33-річного уродженця Ізюма Харківської області Сергія А., який за день до замаху на Прилєпіна зняв на добу квартиру на околиці Нижнього Новгорода.

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Як повідомлялося, вранці у суботу авто Прилєпіна вибухнуло поблизу села Піонерське Нижньогородської області. Водій Прилєпіна загинув, а сам Прилєпін зазнав поранень і був госпіталізований. Російські провоохоронці розслідують інцидент як "теракт".

Хто такий Захар Прилєпін

Захар Прилєпін (справжнє ім'я Євген Прилєпін) - відомий російський націоналіст, пропагандист та письменник. Брав участь у першій і другій російсько-чеченській війнах, з 2014 року - підтримував проросійських бойовиків на Донбасі, спочатку позиціонуючи себе як "воєнкор", а потім - як член незаконних збройних формувань у самопроголошеній "ДНР".

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У лютому 2017 року Служба безпеки України відкрила щодо Прилєпіна кримінальне провадження за звинуваченням в участі у діяльності терористичної організації та фінансуванні тероризму (ч. 1 ст. 258-3 та ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу України). Пропагандист перебуває під санкціями Європейського Союзу.