У Курській області евакуюють мешканців двох районів

Російська влада оголосила обов'язкову евакуацію мешканців Рильського та Хомутівського районів Курської області, які межують з Україною.

У Рильському та Хомутівському районах Курської області РФ, що межують з Україною, оголошено обов'язкову евакуацію мирних жителів із населених пунктів, розташованих за 15 кілометрів від кордону і ближче. Про це у понеділок, 16 вересня, повідомив губернатор регіону Олексій Смирнов.

Він закликав місцевих мешканців "з розумінням поставитися до поточної ситуації та дотримуватися всіх рекомендацій силовиків та місцевої влади". За словами Смирнова, координація процесу виїзду місцевих жителів покладена на силові структури, місцеву адміністрацію та так званих дружинників курського центру "Патріот".

У своєму допилі у Telegram російський посадовець не повідомив, скільки людей підлягає евакуації. Раніше російські ЗМІ повідомляли, що понад 150 тисяч людей в регіоні покинули свої домівки з моменту початку наступу України 6 серпня.

Читайте також: Експерти про Курську операцію ЗСУ та "план перемоги" Зеленського

Україна залучить ООН та МКЧХ у Курській області

Тим часом українська влада звернулася до ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) з проханням приєднатися до гуманітарних зусиль на контрольованій ЗСУ території Курської області. "Україна готова сприяти їхній роботі та довести свою прихильність до міжнародного гуманітарного права", - заявив глава МЗС України Андрій Сибіга зранку 16 вересня.

Декількома днями раніше родичі жителів міста Суджа та Суджанського району Курської області РФ звернулися до президентів Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського, а також до омбудсменів двох країн Тетяни Москалькової та Дмитра Лубінця, з проханням організувати гуманітарний коридор для вивезення мирного населення і розпочати переговори щодо евакуації людей.

"11 вересня російська армія почала наступ на Суджу. Якщо ЗСУ вирішать оборонятися у місті, шанси вижити у цивільних мінімальні", - констатують автори листа. За їхніми даними, у населених пунктах Курської області, які контролює українська армія, залишається щонайменше 698 цивільних осіб.

Наступ ЗСУ у Курській області

Збройні сили України розпочали наступ на території Курської області РФ 6 серпня. Президент Зеленський пояснив операцію необхідністю створення на території Росії "буферної зони". На його думку, наступ ЗСУ в Курській області порушив заплановані наступальні операції російських військ, метою яких було розширення зони активних бойових дій на північному сході України.

Читайте також: Зеленський: Курська операція була ризикованою, але правильною

При цьому Україна неодноразово заявляла про надання жителям Курської області гуманітарної допомоги та проведення евакуації як у бік України, так і РФ.