У Криму палає нафтобаза в Феодосії

Окупаційна "влада" Криму повідомила про пожежу на нафтобазі в Феодосії. Раніше місцеві пабліки інформували про атаку БпЛА.

На нафтобазі в місті Феодосія на узбережжі Чорного моря сталася пожежа. Як повідомили в понеділок, 7 жовтня, представники російської окупаційної "влади" на Кримському півострові, обійшлося без жертв і постраждалих.

"Загоряння на феодосійській нафтобазі. Працюють розрахунки МНС", - написав у Telegram так званий "радник голови Криму" Олег Крючков.

Водночас місцеві пабліки інформують, що пожежі на нафтобазі передували вибухи. Крім того, в ніч на 7 жовтня одразу в кількох районах Криму було чути звуки вибухів. Повідомляється зокрема про серію вибухів і постріли в районі аеродрому "Саки" в Новофедорівці, а також про вибухи в Сімферополі.

Міноборони РФ звітує про збиття вночі 12 дронів над Кримом

Тим часом міноборони РФ повідомило про збиття над Кримом 12 безпілотників. "Черговими засобами ППО знищено двадцять один український безпілотний літальний апарат. Дванадцять БПЛА збито над територією Республіки Крим", - інформує пресслужба міноборони Росії.

Нагадаємо, останнім часом почастішали масовані удари із застосуванням дронів по окупованій частині України, а також по стратегічно важливих об'єктах на території РФ - військових арсеналах, НПЗ та нафтобазах.

Читайте також: Зеленський запевнив, що Україна б'є по Росії власним озброєнням