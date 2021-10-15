 П′ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка ЄС може ухвалити у листопаді  | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2021

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П'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка ЄС може ухвалити у листопаді 

У Євросоюзі продовжують працювати на п'ятим пакетом санкцій щодо Білорусі. Нові обмеження проти режиму Олександра Лукашенка можуть бути готовими у листопаді. 

Олександр Лукашенко перебуває у санкційному списку ЄС

Олександр Лукашенко перебуває у санкційному списку ЄС

У Брюсселі очікують, що п'ятий пакет санкцій щодо Білорусі може бути запроваджено у листопаді. Про це у п'ятницю, 15 жовтня, кореспонденту DW заявив високопосадовець ЄС на умовах анонімності. 

"Ми працюємо над п'ятим пакетом санкцій, який, як я очікую, можуть ухвалити колись у листопаді", - заявило джерело. 

Як відомо, брюссельські чиновники готують санкції спільно з представниками країн ЄС, однак їхнє ухвалення - це політичне рішення усіх 27 держав-членів Євросоюзу, тому зі стовідсотковою впевненістю у структурах ЄС ніхто не може прогнозувати запровадження обмежувальних заходів. 

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Які санкції ЄС уже запровадив проти режиму Лукашенка 

Після невизнаних Заходом президентських виборів у Білорусі в серпні минулого року Євросоюз уже запровадив чотири пакети персональних санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. Три з них - минулого року, четвертий - у червні цього року. У підсумку зараз у санкційному списку перебувають 166 фізичних осіб, включно з самим Лукашенком, а також 15 установ і підприємств. 

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Крім того, у червні Євросоюз запровадив економічні санкції щодо Білорусі. Серед них - часткові обмеження на імпорт з країни калійних добрив і нафтопродуктів. 

Про підготовку п'ятого пакета санкцій стало відомо на початку вересня. 

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