 У Північній Кореї заявили, що Кім Чен Ин з′явився на публіці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2020

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У Північній Кореї заявили, що Кім Чен Ин з'явився на публіці

На тлі чуток про проблеми зі здоров'ям Кім Чен Ина державна інформагенція КНДР повідомила, що лідер країни вперше за три тижні взяв участь у публічному заході.

Це фото з відкриття заводу добрив у КНДР оприлюднили на підтвердження повернення Кім Чен Ина на публіку

Це фото з відкриття заводу добрив у КНДР оприлюднили на підтвердження повернення Кім Чен Ина на публіку

Після декількох тижнів відсутності на публічних заходах лідер Північної Кореї Кім Чен Ин взяв участь в урочистостях з відкриття заводу з виробництва добрив. Про це у суботу, 1 травня, повідомила державна інформаційна агенція КНДР KCNA.

Також газета Rodong Sinmun опублікувала фотографії Кім Чен Ина, які, як запевняють у виданні, були зроблені під час заходу. Водночас ця інформація поки не має підтвердження з незалежних джерел.

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Зникнення Кім Чен Ина

Востаннє північнокорейські ЗМІ писали про появу лідера країни на публіці ще 11 квітня. Після цього він не лише зник з публічного простору, але й пропустив важливу для КНДР церемонію з нагоди дня народження його діда, засновника Північної Кореї Кім Ір Сена, яка відбулася 15 квітня.

На цьому тлі низка ЗМІ почала поширювати інформацію про те, що північнокорейський лідер переніс важку операцію на серці і тепер перебуває у критичному стані. Про це, зокрема, повідомляв американський телеканал CNN. Водночас інформагенція Reuters писала, що через проблеми зі здоров'ям Кім Чен Ина Китай відрядив до КНДР делегацію, у якій взяли участь лікарі та представники уряду.

У Пентагоні та Білому домі скептично сприйняли повідомлення ЗМІ про здоров'я лідера КНДР. Так, президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація могла бути оприлюднена помилково, і висловив побажання, аби у Кім Чен Ина усе було добре. У міністерстві оборони США також зазначили, що не мають жодних даних, які підтверджували спекуляції щодо критичного стану здоров'я північнокорейського лідера, який, на їхню думку, зберіг владу у країні.

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