У Китаї зняли главу МО за лічені дні до візиту делегації США

Державні ЗМІ КНР не назвали причини відставки Лі Шанфу з посади міністра оборони й ім'я його наступника. На посаду міністра фінансів призначено ексгубернатора провінції Шаньсі Лань Фоань. Звільнили й ще одного урядовця.

Міністра оборони Китаю знято з посади, повідомило у вівторок, 24 жовтня, гонконгське видання South China Morning Post (SCMP). "Рішення щодо його відставки схвалив Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників", - зазначає видання. Як нагадує SCMP, різні чутки про долю генерала ходили кілька тижнів. Лі Шанфу потрапив під санкції США та не з'являвся на публіці з кінця серпня.

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SCMP зазначає, що інформація про відставку Лі Шанфу стала відома за кілька днів до приїзду до Пекіна делегації Пентагону. Цей візит, вважають експерти, може стати прологом до відновлення контактів КНР та США щодо військової лінії на високому рівні.

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Довго не з'являвся на публіці

Тим часом державні ЗМІ не назвали публічно ані причини відставки Лі Шанфу, ані ім'я його наступника. Лі перебував на посаді з березня однак не з'являвся на публіці майже два місяці - востаннє він показався загалу 29 серпня. Приблизно за два тижні до цього тодішній міністр оборони Китаю відвідав Росію і Білорусь, пише AFP. Минулого місяця ділове видання Financial Times повідомляло, що на думку уряду США, Лі перебуває під слідством у Китаї.

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Наразі невідомо також, чи спричинить відставка міністра оборони подальші кадрові перестановки у керівництві збройних сил Китаю. Відомо, що липні керівництво в Пекіні змінило командувача ракетних військ, що також відповідають за ядерний арсенал країни. ЗМІ повідомляли про корупційні розслідування проти колишнього командувача, який також не з'являвся на публіці протягом декількох тижнів, нагадує агенція AFP.

Лі також втратив місце в Державній раді, тобто уряді Китаю, так само як і колишній міністр закордонних справ Цінь Ган, котрий відомий як близька довірена особа лідера країни Сі Цзіньпіна. Цінь був звільнений у липні після всього лише 207 днів на посаді міністра закордонних справ. До того Цінь так само тижнями не з'являвся на публіці. Це породило чутки про те, що він потрапив у немилість. Утім, спочатку звільнений Цінь все одно залишався членом кабінету міністрів, звідки його тепер також звільнено, уточнює AFP.

Звільнено ще двох міністрів

Крім того, на посаду міністра фінансів КНР призначено екс-губернатора провінції Шаньсі Лань Фоань - він змінив на цьому посту Лю Куня. Наприкінці вересня видання Financial Times, яке отримало інсайдерську інформацію про швидку зміну міністра фінансів, зазначало, що призначення Лань Фоаня завершить перестановки в економічній команді лідера КНР Сі Цзіньпіна.

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Однак китайські держЗМІ також повідомили про звільнення міністра науки і технологій Вана Чжигана - його наступника в міністерському кріслі назвали.