У Києві судитимуть прихильника РФ, що ховався в УПЦ МП

Блогера, який заперечував існування України та українського народу, судитимуть за державну зраду. В лютому чоловіка, який перебував у розшуку, затримали на території чоловічого монастиря УПЦ МП в Києві.

До суду переданий обвинувальний акт за звинуваченням у державний зраді стосовно блогера, який допомагав Росії в проведенні підривної діяльності проти України, повідомила у п'ятницю, 31 березня, Київська міська прокуратура.

"На виконання завдань російських кураторів чоловік готував та надсилав для публікації статті, в яких висловлював проросійські погляди. Вказані публікації розміщувалися на російських сайтах, активно "розганялися" пропагандистами в інтернеті та соцмережах", - зазначили в прокуратурі.

У цих статтях блогер заперечував існування України як держави та українського народу як повноцінного самостійного етносу. Він також популяризував та героїзував Росію та її президента Володимира Путіна, наголошував на "високій місії" РФ в світі та її "жертовності".

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Переховувався в монастирі УПЦ МП

Через антиукраїнську діяльність у серпні 2022 року чоловіку повідомили про підозру у державній зраді. Після цього він почав переховуватися від правосуддя та був оголошений у розшук.

Прокуратура зазначає, що блогера затримали "на території одного з монастирів" Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) в Києві. У лютому Служба безпеки України повідомляла про затримання "прокремлівського блогера", підозрюваного у державний зраді, на території Свято-Благовіщенського чоловічого монастиря УПЦ МП.

Правоохоронці не уточнюють імені підозрюваного, але за даними ЗМІ, йдеться про одного і того самого чоловіка - Дмитра Скворцова.

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі.

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