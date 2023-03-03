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Залишки російського бомбардувальника Су-34 у Харкові в березні 2022 року
Пілота збройних сил Росії в Україні засудили до 12 років позбавлення волі за бомбардування цивільних об’єктів у ХарковіФото: Andrew Marienko/AP/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Російський пілот отримав 12 років за бомбардування Харкова

Степан Смишляєв
2 год. тому

Пілот збройних сил РФ засуджений до 12 років позбавлення волі за бомбардування радіотелевізійної вежі у Харкові. Також він має сплатити понад мільйон гривень за цивільними позовами потерпілих.

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Український суд засудив пілота збройних сил Росії до 12 років позбавлення волі за звинуваченням у порушенні законів та звичаїв війни через бомбардування цивільних об'єктів у Харківський області, повідомив у п'ятницю, 3 березня, Офіс генерального прокурора України.

Суд встановив, що у березні 2022 року пілот отримав бойовий наказ знищити цивільні об'єкти в Харкові та області і не відмовився його виконувати, хоча й розумів протиправність.

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Зокрема, він скинув вісім авіаційних бомб ФАБ-500 на радіотелевізійну передавальну станцію у Харкові, яка не використовується у воєнних цілях і забезпечує інформування населення про загрози виникнення надзвичайних ситуацій, загрози життю та здоров'ю.

"За наслідками бомбардування телевізійна башта отримала пошкодження металоконструкції, які значно знизили її несучу спроможність та унеможливили подальшу безпечну експлуатацію", - зазначили в Офісі генпрокурора.

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6 березня 2022 року літак Су-34, який пілотував росіянин, збили військовослужбовці Національної гвардії України. Пілот катапультувався і в подальшому його затримали.

Суд також задовільнив цивільні позови потерпілих - трьох товариств - на загальну суму понад 1,1 мільйона гривень.

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