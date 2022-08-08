Російського танкіста у Чернігові засудили до десяти років в'язниці

Деснянський районний суд Чернігова у понеділок, 8 серпня, оголосив вирок оператору-навіднику 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади збройних сил РФ Михайлу Кулікову, який 26 лютого обстріляв з танка житлову багатоповерхівку на околиці Чернігова.

Як повідомляє "Суспільне", суд визнав Кулікова винним за статтею про порушення законів та звичаїв війни та засудив до десяти років в'язниці. Крім того, йому присудили стягнення процесуальних витрат на суму 26 тисяч гривень.

У своєму останньому слові танкіст заявив, що "кається" і попросив вибачення за скоєне. "Хочу ще раз перепросити у всіх, кого це зачепило. Морально та фізично. Я каюся за скоєне - із самого початку й досі, вже майже півроку. Щиро перепрошую. Вибачте. Я просто хочу повернутися додому, до родини. Дякую вам за все", - сказав Куліков.

Вистрілив за наказом командира

Під час слухань справи прокурор Артем Дикий розповідав, що колонна військової техніки, в складі якої рухався і танк Кулікова, вторглася в Україну через Білорусь у районі села Сеньківка Чернігівської області вранці 24 лютого. Колона вирушила до Чернігова, 26 лютого вона вела бої вже на околицях міста.

По обіді рухаючись вулицею Кільцевою, Куліков отримав наказ від свого командира і земляка майора Леоніда Щьоткіна вистрілити у новозбудовану багатоповерхівку. Він підкорився і зруйнував снарядом калібру 125 мм дві квартири на дев'ятому та десятому поверсі, а також приміщення на технічному поверсі. Вибухова хвиля пошкодила вікна майже в усій будівлі, однак ніхто з мешканців не постраждав. Слідство оцінило завдані Куліковим збитки майже в мільйон гривень.

Невдовзі танк Кулікова та Щьоткіна підбили, і росіяни намагались сховатись на подвір'ї одного з будинків поруч з дорогою, де їх і затримали українські військові.

У кінці червня прокурор Артем Дикий повідомив ЗМІ, що майора Щьоткіна вже обміняли.

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