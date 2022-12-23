  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Російські військовополонені під час судового засідання
Російські військовополонені під час судового засіданняФото: Hanna Sokolova/DW
КонфліктиУкраїна

Чотирьох військових РФ засудили за катування учасників АТО

Ганна Соколова
1 год. тому

Як встановив суд, російські військові затримали в окупованій Боровій на Харківщині трьох місцевих мешканців, які раніше служили в зоні АТО на Донбасі, і катували їх.

https://p.dw.com/p/4LMwu

Котелевський районний суд Полтавської області засудив до 11 років ув'язнення чотирьох російських військовополонених за порушення законів та звичаїв війни. Про це у п'ятницю, 23 грудня, повідомляє кореспондентка DW з зали суду. Військових РФ визнали винними у катуванні під час окупації Харківщини колишніх учасників антитерористичної операції на Донбасі.

Як встановив суд, російські військовослужбовці Михайло Іванов, Руслан Колєсніков, Максим Вольвак і Валентин Бич, двоє з яких були бійцями приватної військової компанії “Редут”, на початку вересня затримали в окупованому на той час селищі Борова на Харківщині трьох місцевих жителів, які раніше служили в зоні АТО на Донбасі.

Слідство з'ясувало, що вони відвезли чоловіків на територію колишньої бази відпочинку у сусідньому селищі Новоплатонівка. Упродовж кількох днів їх утримували у ямі та катували - одного із них били деревʼяним молотком по ногам. Обвинувачені також супроводжували затриманих на так звані допити, де від них вимагали надати інформацію про решту учасників АТО, які живуть в окупованій на той час Боровій. В український полон обвинувачені здалися під час звільнення Харківщини.

Читайте також: ЄС пропонує створити спецтрибунал щодо злочину агресії РФ 

Усі четверо визнали провину

Засудивши кожного до 11 років позбавлення волі, суд задовольнив клопотання прокуратури. Своєю чергою обвинувачені і їхні захисники, безкоштовно надані Україною, просили призначити менше покарання. Вони наголосили на тому, що російські військові виконували наказ свого керівництва.

Усі четверо росіян повністю визнали провину та розкаялися. “Розкаююсь і прошу вибачення у потерпілих і всього українського народу за нашу агресію”, - сказав один із військовополонених Колєсніков.

Ухвалений вирок вони можуть оскаржити в апеляційному суді. Допоки він не набуде чинності, військовополонені перебуватимуть у слідчому ізоляторі в Харкові.

Читайте також: Апеляційний суд пом'якшив вирок російському військовому Шишимаріну

Битва за Бахмут: чому Росія так прагне захопити місто?

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Володимир Путін

Сказав "війна": Путіна в РФ вимагають покарати за "фейки"

Конфлікти4 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Саакашвілі бере участь у засіданні суду через відеозв'язок, 22 грудня 2022 року

Чи відпустить суд Міхеіла Саакашвілі за кордон на лікування?

Чи відпустить суд Міхеіла Саакашвілі за кордон на лікування?

Закон і право3 год. тому
Газова горілка та підпалений сірник (символічне фото)

Стеля цін на газ у Євросоюзі не вплине на Росію - експерти

Стеля цін на газ у Євросоюзі не вплине на Росію - експерти

Економіка3 год. тому
external

Розкол між УПЦ і ПЦУ дійшов і до Берліна?

Розкол між УПЦ і ПЦУ дійшов і до Берліна?

Релігія5 год. тому02:00 хв.
external

Битва за Бахмут: як ЗСУ відбиває атаки РФ

Битва за Бахмут: як ЗСУ відбиває атаки РФ

Конфлікти24 год. тому02:26 хв.
external

Без світла на підтримку України

Без світла на підтримку України

Архітектура24 год. тому00:39 хв.
Президента України Володимира Зеленського (ц) зустріло подружжя Байден на ґанку Білого дому

Зеленський у Вашингтоні: слідами Вінстона Черчилля

Зеленський у Вашингтоні: слідами Вінстона Черчилля

Політика24 год. тому
На головну сторінку