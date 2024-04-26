У Києві евакуюють дві лікарні через погрозу удару - КМДА

Евакуація двох медзакладів української столиці, в тому числі дитячої лікарні, пов'язана з відео, в якому фактично анонсується удар по них, кажуть в КМДА.

У Києві в п'ятницю, 26 квітня, розпочалася термінова евакуація двох лікарень через загрозу удару по них, заявила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

"Місто терміново розпочинає евакуацію двох лікарень, одна з яких - дитяча, розташованих на вулиці Богатирській. Це пов'язано з відео, яке масово поширюється в інтернет-медіа, де фактично анонсований удар ворога по цих медичних закладах. І що, нібито, в цих лікарнях перебувають військові. Це абсолютна брехня і провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці", - йдеться в повідомленні КМДА .

Хворих дітей, їхніх батьків і медичний персонал вивозять у інші медзаклади столиці. КМДА звернулася до Служби безпеки України (СБУ) та міністерства охорони здоров'я за допомогою, а також поінформувала їх про "заходи, яких вживає для збереження життя й здоров'я пацієнтів і персоналу лікарень".

Погрози КДБ Білорусі

КМДА не уточнює, про яке відео йдеться. Ймовірно, маються на увазі погрози глави Комітету державної безпеки (КДБ) Білорусі Івана Тєртєля. На засіданні так званих Всебілоруських народних зборів, які пройшли у Мінську 24-25 квітня, він заявив, що "терористи обрали своїм лігвом київські лікарні за адресою Богатирська 30-32" і "їх наздожене покарання".

КМВА: Реальної загрози нема

Начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко назвав погрозу удару інформаційно-психологічною операцією (ІПСО), щоб посіяти паніку і дестабілізувати ситуацію в країні.

"Сьогодні мешканців столиці сколихнула новина про нібито наміри РФ здійснити ракетний удар по двох київських лікарнях, одна з яких дитяча! Наразі немає жодного підтвердження, яке б свідчило, що Росія насправді збирається завдати таких ударів. Втім, для нас життя та здоров'я наших людей і наших дітей - це найвища цінність. Тому, з міркувань безпеки, було прийнято рішення про евакуацію двох лікарень. В умовах постійних ракетних ударів ми не можемо ризикувати. Разом з тим, я ще раз підкреслюю, що жодної інформації, яка б говорила про наявність реальної загрози наразі немає", - заявив він.

СБУ: ІПСО, що грає на руку РФ

Служба безпеки України (СБУ) підтвердила, що евакуація пов'язана з висловлюванням Тєртєля, водночас також назвала його заяву ІПСО, що грає на руку РФ.

"Водночас наша країна вже третій рік протидіє ворогу у повномасштабній війні, і всі громадяни розуміють важливість дотримання правил безпеки. Тож і спеціальні служби, і представники місцевої влади реагують на кожну потенційну загрозу згідно з передбаченими протоколами дій. Наразі вживаються усі необхідні заходи, аби знівелювати будь-які негативні наслідки навіть теоретичної загрози", - прокоментували в СБУ.

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